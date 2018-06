Lastwagen rutscht fast in Mensa

Haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist am Mittwochmittag ein Lastwagenfahrer, der Material für die Baustelle der Grundschule am Härle anliefern wollte: Als er nach dem Entladen rückwärts von der Baustelle fahren wollte, rutschte er auf der schneeglatten Fläche seitlich auf die neue Mensa zu. Das berichtete ein Handwerker, der zu dem Zeitpunkt in der Mensa arbeitete.

Als er versuchte einzulenken, rutschte sein Lastwagen immer weiter auf das Gebäude zu, das derzeit innen ausgebaut wird. Erst als der Lastwagen nur noch fünf Zentimeter vom Dachvorsprung entfernt war, rief der Fahrer die Feuerwehr Pfullendorf zu Hilfe. Die Einsatzkräfte konnten einen Schaden abwenden: Sie zogen den Lastwagen mit Hilfe einer Seilwinde von der Baustelle weg.

„Verletzt wurde niemand und ein Schaden ist auch nicht entstanden“, sagte Marc Quecke von der Feuerwehr. Die Feuerwehr stellt der Spedition nun die Bergung des Lastwagens als Dienstleistung in Rechnung.