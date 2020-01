Lastwagen kommt von Fahrbahn ab

Zwischen den Kreisverkehren Friedhofstraße und Mengener Straße ist es am Montagabend gegen 18.15 zu einem Unfall gekommen. Den Angaben eines 47-jährigen LKW-Fahrers zufolge geriet er mit seinem Lastwagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, das teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug streifte ein Verkehrszeichen und rutschte im Bereich des Kreisverkehrs an der Mengener Straße eine Böschung hinab. Dort durchbrach der Lastwagen zwei Bauzaunelemente und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich der 47-Jährige leicht am Kopf. Am Lastwagen und den beschädigten Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20 000 Euro.