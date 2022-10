Lastwagen fährt nach Unfall mit Bus weiter

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hat am Montag gegen 7.15 Uhr auf der L 194 den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Omnisbusses touchiert und diesen beschädigt. Der Fahrer des Omnibusses war von Ruhestetten kommend in Richtung Selgetsweiler unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein Lastwagen mit Anhänger entgegenkam und sich die Seitenspiegel beider Fahrzeuge berührten.

Der 57-jährige Busfahrer hielt noch in Selgetsweiler an, während der Lenker des Lastwagens nach Mitteilung der Polizei seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Der entstandene Schaden am Seitenspiegel des Busses wird auf etwa 700 Euro beziffert. Verkehrsteilnehmer oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07552 / 201 60 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.