Traditionell erhebt die Narrenzunft Stegstrecker in jedem Jahr am Abend des Schmotzigen Donnerstag Klage gegen eine Person des öffentlichen Lebens. In diesem Jahr musste sich Hans-Jürgen Rupp, der pensionierte Hauptamtsleiter der Stadt, vor dem Streckgericht verantworten. Die Liste der Anklagepunkte war lang und schwerwiegend, sodass von vornherein klar war: Auch Tede Rupp, so sein allseits bekannter Name in der Stadt, wird wie schon seine vielen Vorgänger, der Verurteilung nicht entkommen. Auch, weil das närrische Volk, das in diesem Jahr besonders zahlreich auf den Marktplatz gekommen war, um der Verhandlung beizuwohnen, nur allzu genüsslich das angst- und schmerzvolle Stöhnen der Verurteilten hört. Sie landen nämlich auf der Streckbank und werden lang und länger gezogen.

50 Jahre lang habe Rupp auf dem Rathaus sein Unwesen getrieben, drei Bürgermeister verschlissen und dem vierten „gehe es auch beschissen“, so Ankläger Oliver Ritter. Außerdem habe er seine Arbeits- und Ruhestandskollegen Josef Waldschütz, Klaus Hötz und Marlies Matheis genötigt, ebenfalls dem Rathaus den Rücken zu kehren und sich durch seine Pensionierung bewusst vor der Verantwortung für die Feierlichkeiten anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt gedrückt. „Amtsmissbrauch“ und „Fahnenflucht“, nannte der Ankläger dieses sträfliche Verhalten beim Namen.

Doch damit nicht genug. Ob seines jugendlichen Aussehens mutmaßte die Anklage, dass Rupp das Rathaus als „Erholungsheim“ betrachtet und die Bürger um seine Arbeitskraft betrogen habe. Seine Selbstherrlichkeit sei außerdem durch nichts zu überbieten, denn er habe sich immer als Chef im Rathaus gesehen.

Rupp fügte sich nicht der Obrigkeit des Gerichts. Im Schinderkarren, in dem die Narren den Delinquenten beim Hemdglonkerumzug vor das hohe Gericht bringen, fuhr nicht er, sondern sein „Hexenbügeleisen“ mit. Stattdessen sprang er, fest überzeugt von seiner Unschuld, im Hexenhäs selbst aus den Tiefen der Dunkelheit vor die Herren des Gerichts. Waldi, Marlies und der Hötz habe nicht er auf dem Gewissen, sondern deren eigener Überdruss von dem „ganzen Rathausscheiß“.

Außerdem habe er genug Feste in der Stadt Pfullendorf organisiert und die Bürger amüsiert, sodass es jetzt Zeit sei für jüngere Köpfe, denen er natürlich mit seiner Erfahrung den richtigen Weg zeige. „Erstunken und erlogen“ sei, was über die Bürgermeister gesagt wurde, denn eigentlich hätte man gar keinen Schultes gebraucht, wenn im Rathaus eine solche „Rakete“ wie er tätig sei. „Für alle vier habe ich immer nur die Arbeit verrichtet“, reimte Rupp. Auch für sein „gutes Aussehen“ hatte er eine einleuchtende Erklärung. Nicht die Erholung im Rathaus sei der Grund, nein, das Zauberwort heiße „Hefeweizen, das man am besten trinkt in mehreren Beizen“. Für den Fall seiner Verurteilung bedrohte er das Gericht: „Meine Hexenbrut wird euch nachts heimsuchen und ihr werdet euch fühlen wie Eunuchen.“

Zunftmeister und Richter Andreas Narr hatte jedoch bald genug von den Rupp’schen Ausflüchten, der die Ordnung der Stadt zerstöre und sich als „Strahlemann der Hefekultur“ hinstelle. „Streck den Schurken, er soll künftig aus der Dachrinn‘ saufen“, wies er den Henker an. Gesagt, getan. Tede Rupp landete sogleich auf der Streckbank und wurde gezogen – wie noch keiner vorher. Derart geplagt bettelte er um Gnade und erklärte sich ohne wenn und aber bereit, im nächsten Jahr nach der Martini-Sitzung nicht nur die Brennsupp‘ zu zahlen, sondern auch noch die Getränke.

Natürlich hatte Rupp viele Fürsprecher im Publikum. Die verhielten sich aber – ganz anders als seine „Gegner“ – allen voran der laute Thomas Heim, eher vornehm zurückhaltend und beschränkten sich auf leise Töne und Transparente, auf denen die Freiheit ihres ehemaligen Kollegen gefordert wurde.

Nach überstandener Strafprozedur stand der geschundene Tede Rupp aber schnell wieder auf den Beinen. Unter dem Beifall der Zuschauer und den Klängen des Narrenmarschs, intoniert von der Stadtmusik, wurde er mit Fuhrmannskittel, Orden, Halstuch und Mütze in den Reigen der Streckbrüder aufgenommen.