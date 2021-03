Schwere Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Hofeigentümer zugezogen, als er am Samstag gegen 13.30 Uhr aus dem zweiten Stock eines Heulagers in Aach-Linz knapp sechs Meter in die Tiefe stürzte, das teilt die Polizei mit. Die genaue Ursache des Sturzes ist bislang unklar. Durch den heftigen Aufprall am Boden erlitt der 56-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.