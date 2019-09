Landmaschinen wecken großes Interesse

Mit einer Jubiläumsparty startete am Samstagabend die Landjugend Zell am Andelsbach ihre Festivitäten zum 70-jährigen Bestehen des Vereins. Zahlreiche ehemalige Mitglieder waren auf Einladung der Organisatoren und Vorsitzenden gekommen, um gemeinsam mit aktiven Mitgliedern und der Bevölkerung den runden Geburtstag im Festzelt zu begehen. Laut Veranstalter kamen am ersten Abend knapp 300 zahlende Besucher, das Krauchenwieser DJ-Team um Cornelius Ruprecht bescherte „einen schönen Abend.“

Am Sonntagvormittag begann der Festbetrieb mit einem Frühschoppen und dem Auftritt der Musikkapelle Otterswang. Ab 11 Uhr tummelten sich die Besucher im Festzelt und auf dem weitläufigen Gelände rund um den Sportplatz. Zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen wie Maishäcksler und Hebebühnen, aber auch Oldtimertraktoren, zogen die Blicke der Besucher auf sich. Der Nachwuchs hatte derweil die Chance, sich auf einer Hüpfburg zu vergnügen. Pünktlich zum Schwäbischen Mittagstisch versorgte die Alphornbläsergruppe Meßkirch die Gäste mit Musik. Für eine Überraschung sorgte Ortsvorsteher Matthias Zeller, der auf Einladung der Musiker auch das Horn bediente. Abseits des Festplatzes sorgte den Tag über Familie Brucker für Blicke hinter die Kulissen eines modernen Kuhstalls, der mehr als 200 Tieren Platz bietet. Den musikalischen Schlusspunkt setzte am Nachmittag dann die Jugendkapelle Bude, die die Gäste in den Abend verabschiedete.