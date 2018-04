Landjugendbewegung wählt Johannes Schramm in die Leitung

Der Diözesanverband Freiburg in der katholischen Landjugendbewegung (KLJB) hat Pastoralreferent Johannes Schramm aus Pfullendorf zum neuen geistlichen Leiter gewählt. Damit konnte der seit Oktober 2017 vakante Posten wieder besetzt werden. Schramm, der aus dem Rheinland stammt und in Freiburg und Wien unter anderem Theologie studiert hat, war im September 2016 nach Pfullendorf gekommen.

Die KLJB der Erzdiözese Freiburg zählt zurzeit rund 100 Gruppen mit insgesamt etwa 2700 Mitgliedern zwischen Bodensee und Tauberbischofsheim. Die KLJB-Diözesanleitung besteht neben Johannes Schramm aus Katharina Schwier (KLJB Nordweil, Bezirk Kaiserstuhl), Florian Ott (KLJB Nußbach, Bezirk Acher-Renchtal) und Daniel Wagner (KLJB Glashofen, Bezirk Mosbach-Buchen). „Die Aufgabe von uns Leitern ist es, die Beschlüsse und Entscheidungen der einzelnen Gruppen und Bezirke umzusetzen“, sagt Johannes Schramm. Gleichzeitig gibt die Leitung auch die Richtung des Verbands vor.

Für sein neues Amt in der KLJB-Diözesanleitung ist der Pastoralreferent an einem Tag pro Woche freigestellt. „Als geistlicher Leiter behalte ich vor allem das Thema Spiritualität im Blick“, sagt Johannes Schramm. Gleichzeitig räumt er ein, dass es sich auch aus seiner Sicht um einen „schwierigen Begriff“ handelt. „Der eine versteht unter Spiritualität das gemeinsame Beten, für den anderen ist es eine grundsätzlich geistlich geprägte Haltung“, sagt Schramm. Unabhängig vom konkreten Verständnis wolle er dafür sorgen, dass das Thema im Verband auch weiterhin eine Rolle spielt. Auch bei der Versammlung in Freiburg setzten sich die Teilnehmer mit dem Thema Spiritualität auseinander – sowohl aus persönlicher als auch aus Verbandsperspektive.

Hohes Maß an Beteiligung

Mehr als 50 Jugendliche der KLJB hatten sich in Freiburg zur Frühjahrs-Diözesanversammlung getroffen und dabei unter anderem die Leitungsposten vergeben. Darüber hinaus setzten sie sich mit Spiritualität sowie klugem und nachhaltigem Konsum auseinander. „Die Versammlung war geprägt von einem hohen Maß an Beteiligung und intensiven Diskussionen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen“, schreibt die KLJB in einer Pressemitteilung. Es sei bemerkenswert, wie sich junge Menschen für die Belange ihrer Jugendarbeit, vor allem aber auch über den eigenen Tellerrand hinaus für zentrale Themen der Gesellschaft einsetzten, sagte Diözesanleiterin Katharina Schwier.

Die katholische Landjugendbewegung in Freiburg will Jugendliche darin bestärken, den ländlichen Raum aktiv mitzugestalten. Um die bearbeiteten Themen zukünftig noch besser mit den Gruppen vor Ort rückzukoppeln und geeignete Methoden zur Umsetzung in den Ortsgruppen zu erarbeiten, wurde ein entsprechender Arbeitskreis eingerichtet. Darüber hinaus bilden einige Jugendliche zurzeit ein Team, das das Thema Landwirtschaft und junge Erwachsene in der Landwirtschaft in den Fokus rücken möchte.