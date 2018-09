Landjugend Zell am Andelsbach feiert am Wochenende Sichelhenke

Die Landjugend Zell am Andelsbach richtet wieder die traditionelle Sichelhenke, in Schwäblishausen am Sportplatz aus. Sie beginnt am Samstag, 15. September, ab 20 Uhr mit der Sichel & Henker-Party, bei der das DJ Team K-wies bei Jung und Alt für gute Stimmung sorgt.

Dabei werden umliegende Landjugendgruppen, Landjugendfreunde des Bund Badischen Landjugend (BBL) und interessierte Festbesucher aus dem Umkreis erwartet. Am Sonntag, 16. September, lädt die Landjugend ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung des Musikverein Krauchenwies ein. Zudem findet am Sonntag ein Oldtimertreffen mit einer nachfolgenden Oldtimervorführung um 14 Uhr statt, bei dem alle Oldtimerbesitzer ihr Schmuckstück zur Schau stellen dürfen. Landjugendvorstand Jonas Müller möchte mit seinen Vorstandschaftsmitgliedern und allen Aktiven Mitgliedern ein überzeugend schönes Festwochenende allen Jugendlichen und der Bevölkerung bieten. Die rund 30 Mitglieder der Landjugend setzen sich für ihre Ortschaften ein.