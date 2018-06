Landesstraßen werden nächste Woche voll gesperrt

Weil das Regierungspräsidium Tübingen Fahrbahnschäden am Kreisverkehr an der Otterswanger Straße beheben lässt, werden die Landstraßen 194 und 456 von Montag, 9., bis Freitag, 13. September, gesperrt. Die Deckschicht im gesamten Kreisverkehrsplatz und auf den Anschlussästen müsse komplett abgefräst und anschließend erneuert werden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

In der Kreisfahrbahn und den Anschlussästen sei im Asphalt eine Vielzahl von Rissen und Ausbrüchen vorhanden, heißt es weiter. Eine punktuelle Sanierung sei aufgrund der großen Anzahl der Schäden nicht sinnvoll. Deshalb sei auch die Vollsperrung erforderlich. Diese gilt voraussichtlich ab Montag, 9. September, 9 Uhr. Der Verkehr der L456/L194 von Krauchenwies in Richtung Überlingen werde ab Bittelschieß über die K8235 nach Glashütte, die L195 nach Wald und weiter über die L212 Hippetsweiler bis nach Gaisweiler zur L194 geführt.

Der Verkehr der L194 beziehungsweise L456 von Überlingen in Richtung Krauchenwies werde über die Franz-Xaver-Heilig-Straße, die Bahnhof-/Adolf-Kolping-Straße nach Mottschiess und weiter bis Habsthal, anschließend über die L286 nach Krauchenwies und die B311 zur L 456 umgeleitet. Das Verkehrskonzept sei mit der Verkehrsbehörde, der Stadt, den Gemeinden, der Polizei und den Linienbusunternehmen abgestimmt worden.

Umgesetzt werde die Beseitigung der Mängel im Zuge der Gewährleistung. Weil die Firma, die den Kreisverkehr gebaut hat, nicht mehr im Straßenbau aktiv ist, wurde ein anderes Unternehmen beauftragt. Die Kosten trägt aber die Firma, die den Kreisverkehr errichtet hat.

Informationen über die Verkehrsbeschränkungen können beim täglich aktualisierten Baustellen-Informationssystem des Landes Baden-Württemberg auf www.baustellen-bw.de abgerufen werden.