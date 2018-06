Land erhöht Zuschuss für neuen Bürgerbus

Für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses winkt dem Trägerverein ein höherer Zuschuss als bisher angenommen: „Dank einer Änderung im Landesprogramm sind für einen Bus mit Niederflurtechnik bis zu 30000 Euro Förderung möglich“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Gerhard Hoffmann. Bislang war dem Verein ein Zuschuss in Höhe von bis zu 22500 Euro in Aussicht gestellt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Dinge würde das Land etwa ein Drittel der Gesamtkosten übernehmen, die restlichen zwei Drittel hat die Stadt Pfullendorf bereits in den Haushalt eingestellt. „Uns liegen inzwischen drei Angebote für einen neuen Bus vor“, sagt Gerhard Hoffmann. Nun wolle der Verein prüfen, ob die Angebote den gewünschten Kriterien entsprechen. Das letzte Wort bei der Anschaffung des neuen Busses hat der Pfullendorfer Gemeinderat. „Stimmt der Gemeinderat dem neuen Bus zu, geht möglichst schnell die Bestellung raus“, sagt Hoffmann. Die Lieferzeit liege je nach Angebot zwischen zwölf Wochen und sechs Monaten. Der Pfullendorfer Bürgerbus ist seit gut sechs Jahren unterwegs. In dieser Zeit hat das Fahrzeug mehr als 250000 Kilometer zurückgelegt. Weil der Bus inzwischen aber in die Jahre gekommen ist, soll er im Laufe des Jahres ersetzt werden.