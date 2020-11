Ladeninhaber soll Ekel erregende Lebensmittel angeboten haben

Vor gut einem Jahr ist es im badischen Teil des Landkreises Sigmaringen zu einem Vorfall mit Ekel erregender Beeinträchtigung von Lebensmitteln gekommen. Der Inhaber eines Geschäftes hat sich dafür am Montagvormittag vor dem Amtsgericht Sigmaringen verantwortet. Er soll laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Nahrung, die nicht mehr für den Verzehr geeignet war, vertrieben haben. Die Lebensmittelbehörde des Landkreises habe im Laden des Angeklagten verschiedene Dinge beanstandet: Neben einem ekelerregenden Geruch, soll es kaum möglich sein, hygienisch zu arbeiten und die Staatsanwaltschaft sprach von einer hohen Gesamtkeimzahl sowie dem Vorwurf, dass Lebensmittel weder sachgerecht gelagert noch die Kühlkette aufrecht erhalten worden sei.

Der 68-jährige Angeklagte hatte Einspruch in Bezug auf die Höhe der Strafe eingelegt und war ohne Rechtsbeistand vor Gericht erschienen. Gegenüber Richterin Kristina Selig erklärte er, wie es zu den vermeintlichen Straftaten gekommen war. Zum einen stellte er klar, dass sich noch keiner seiner Kunden über die Ware beschwert hätte. Er stritt aber nicht ab, Fleisch lediglich in Kühlboxen transportiert zu haben. „Ein oder zwei Grad mehr sind nicht so wichtig“, sagte er mit einem Schulterzucken gegenüber der Richterin. Das Fahrzeug, mit dem er die Fahrt vom Stuttgarter Händler in sein Geschäft antrat, verfügte nicht über ein entsprechendes Kühlsystem. Das sei aber notwendig, um die gesetzlich vorgeschriebenen Temperaturen einzuhalten. Sind leichtverderbliche Lebensmittel längere Zeit ohne entsprechende Kühlung oder werden nicht fachgerecht gelagert, dürfen sie nicht in Umlauf gebracht werden.

Der Angeklagte gab daraufhin an, dass die Fahrten, die er mit dem Fleisch ohne sachgerechte Kühlung unternahm, lediglich ein Service für einen Kunden sei. Er habe sie nicht verkauft, sondern einfach die Lebensmittel abgeholt und transportiert. Der 36-jährige Lebensmittelkontrolleur, der vorgeladen war, sagte, dass sich die Umstände im Geschäft des Angeklagten zwar geändert hätten, aber dieser damals nicht einsichtig gewesen sei. Es habe eine heftige Diskussion gegeben. Zudem gab es trotz der Anweisung, solche Fahrten zu unterlassen, eine weitere. Heute würde das Geschäft von Speditionen beliefert und keine leichtverderblichen Lebensmittel mehr verkauft, so der Kontrolleur. Auch habe sich der Angeklagte für sein aufbrausendes Verhalten entschuldigt. „Aktuell ist es akzeptabel“, sagt der 36-Jährige auf Nachfrage von Richterin Selig.

Die Staatsanwaltschaft forderte, den Angeklagten zu 70 Tagessätzen zu je 25 Euro, also 1750 Euro zu verurteilen. Zugunsten des 68-Jährigen sprach, dass er geständig war und nicht vorbestraft ist. Richterin Selig hatte dies und die finanzielle Situation des Mannes berücksichtigt, wie sie in der Urteilsbegründung sagte. Der Angeklagte hat 65 Tagessätze zu je 23 Euro (1495 Euro) zu zahlen und trägt die Kosten des Verfahrens.