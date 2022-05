Ladendiebstahl in großem Stil

Ein dreister Dieb hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr aus einem Discounter in der Schulstraße Waren im Wert von über 300 Euro entwendet. Wie die Polizei berichtet, schob der Mann einen vollen und einen halb vollen Einkaufswagen aus dem Laden, ohne den Inhalt zu bezahlen. Die aufmerksame Angestellte einer angrenzenden Bäckerei beobachtete das Vorgehen, das ihr seltsam vorkam, und informierte eine Mitarbeiterin des Discounters. Daraufhin ließ der Tatverdächtige die beiden Einkaufswagen stehen, versteckte sich auf dem Parkplatz und suchte noch vor Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife das Weite. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf ermitteln nun wegen Ladendiebstahls und Beleidigung gegen den Unbekannten, der die Verkäuferin mit üblen Worten angegangen hatte. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07552/20160 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.