Alkoholisierter Ladendieb flieht auf Motorroller

Nach einem Ladendiebstahl ist am Donnerstag gegen 13 Uhr ein 46-Jähriger im alkoholisierten Zustand geflüchtet. Ein Zeuge hatte nach Darstellung der Polizei beobachtet, wie der Mann vom Außengelände eines Baumarkts in der Otterswanger Straße in Pfullendorf zwei Elektrogeräte stahl und verständigte einen Angestellten. Dieser sprach den Dieb an und stellte eine deutliche Alkoholfahne fest.

Noch bevor eine alarmierte Polizeistreife eintraf, fuhr der 46-Jährige mit seinem Motorroller davon. Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten den Dieb ermitteln und trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Weil der 46-Jährige angab, erst nach der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, musste er im Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verdachts des Diebstahls ermittelt.