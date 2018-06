Läufer gehen wieder ins tiefe Gelände

Nach der Saison ist vor der Saison für die Laufsportler der Region: Während sich die Leichtathleten nach einer langen und kräftezehrenden Phase mit Wettkämpfen auf der Straße, dem Stadion und am Berg eine aktive Erholungsphase gegönnt haben, stehen nun die begehrten Rennen im tiefen und schweren Gelände an. Die Auftaktveranstaltung zur 39. Oberschwäbischen Crosslaufserie findet wie im vergangenen Jahr, am Sonntag, 13. Dezember, in Blitzenreute statt.

Für die Organisation sorgt in gewohnter Manier das Team um Klaus Stocker, Iris Fischer und Margot Kohlbeck mit zirka 30 weiteren Helfern .

Im vergangenen Jahr konnte sich die Abteilung Leichtathletik des SV Blitzenreute im Hauptlauf über 181 Läuferinnen und Läufer aus der regionalen und überregionalen Laufszene freuen. Und auch in diesem Jahr wird ein großes Teilnehmerfeld mit Top-Athleten bei den Erwachsenen, den Jugendlichen und Kindern erwartet. Gestartet werden die einzelnen Läufe bei der Grundschule. Die Kinder und Jugendlichen werden ab 13.30 Uhr ihr Können zeigen. Startschuss für den Hauptlauf ist um 14.30 Uhr.

Endlauf in Vogt

Die weiteren Stationen der Serie sind nach dem Jahreswechsel in Biberach/Birkenhard (10. Januar) und in Bad Waldsee ( 24. Januar ). Das Finale richtet am 14. Februar 2016 der SC Vogt aus. Die Streckenlängen schwanken je nach Veranstaltung im Hauptlauf zwischen 6,6 und 8 Kilometern, bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 0,5 und 4 Kilometern. Jeder Läufer mit mindestens drei absolvierten Läufen nimmt automatisch an der Serienwertung teil. Daneben gibt es für jedes der vier Rennen eine Einzelwertung und eine Mannschaftswertung.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.crosslaufserie-oberschwaben.de