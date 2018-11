Kurzschluss führt zu Stromausfall

Ein Kurzschluss in einer 20 000 Volt Mittelspannungsnetz der Netze BW bei Illmensee hat am Freitagnachmittag ab 16 Uhr zu einem Stromausfall vor allem in Illmenssee und Ruschweiler geführt. Darüber informiert Netze BW in einer Pressemitteilung. Vom Stromausfall betroffen seien danach schätzungsweise eine mittlere dreistellige Zahl von Haushalten und Betrieben gewesen. Als Fehlerquelle konnte die Bereitschaft schließlich einen Freileitungsabschnitt zwischen Illwangen und Wilhelmsdorf ausmachen. Im Anschluss gelang es mithilfe von Schaltmaßnahmen, die Versorgung zwischen 16.37 und 16.55 Uhr fast vollständig wieder herzustellen. Lediglich im direkten Umfeld der Fehlerstelle bei Höhreute dauerte es bis 17.46 Uhr. Dort hatten die Monteure zunächst vorsorglich nach der genauen Fehlerquelle des Kurzschlusses gesucht, im extrem dichten Nebel und bei einbrechender Dunkelheit aber keine klare ausmachen können. In Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg war der anschließende Schaltversuch schließlich erfolgreich.