Kultursaison beginnt mit Werkstattgesprächen und Musik

Mit zwei Veranstaltungen in der Kunstschmiede Klink in Denkingen an einem Tag startet die Reihe „Kultur in Pfullendorf“ am Samstag, 23. September, in die Saison 2017/18. Bis Januar finden dann mehr als 30 Veranstaltungen an verschiedenen Orten statt. Das neue Programmheft liegt unter anderem in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung am alten Spital, in der Tourist-Information am Marktplatz sowie in vielen Geschäften in Pfullendorf und der Umgebung aus.

Veranstaltungsorte sind das Café Moccafloor, das Gasthaus Lamm, der Felsenkeller, die Stadthalle, die Kunstschmiede Klink, die Firma Hennig, die Linzgau-Buchhandlung, die Stadtbücherei und die evangelische Kirche. In der Stadthalle wird zum Beispiel am Dienstag, 14. November, um 20 Uhr Jörg Ehnis Theaterstück „Luther!“ zu sehen sein. Anlass sind 500 Jahre Reformation, die in diesem Jahr gefeiert werden.

Auf sein 30-jähriges Bestehen blickt hingegen der Chor „Bulgarian Voices – Angelite“ zurück. Er tritt am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr in der evangelischen Christuskirche auf. Georg Clementi präsentiert am Donnerstag, 28. September, den zweiten Teil seiner Zeitlieder im Café Moccafloor und Harald Marbuger liest am Mittwoch, 18. Oktober, in der Linzgau-Buchhandlung. Alle anderen Veranstaltungen werden im 36-seitigen Programmheft zusammengefasst.

Zum Start der neuen Kultursaison finden am Samstag, 23. September, ab 15 Uhr aber erst einmal die „Denkinger Werkstattgespräche“ statt. In seiner Kunstschmiede im Ortsteil Denkingen hält Inhaber Peter Klink einen Vortrag über „Kunstschmiedearbeiten und Metallgestaltung heute“. Nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen führt Renaissance-Experte Thomas Krämer nach Florenz. Sein Vortrag „Brunelleschis große Kuppel von Florenz“ beschreibt die Konstruktion und deren epochale Bedeutung bis in die Neuzeit. Die Teilnahme an den „Denkinger Werkstattgesprächen“ kostet fünf Euro. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/251131 entgegen.

Ebenfalls am Samstag, 23. September, allerdings erst um 19.30 Uhr, heißt es „Moccafloor goes Klink“ und die North Side Playboys spielen Rockabilly und Rock-’n’-Roll wie 1958. Gegründet wurde die Band allerdings erst im März 2015. Ihre Mitglieder stammen aus vier verschiedenen Ländern und spielen in verschiedenen Orten in Europa. „Ob Deutschland, Schweiz, Italien oder Kroatien: Sie bringen ihren authentischen Rockabilly-Sound überall an den Mann“, schreibt Pfullendorfs Kulturbeauftragter André Heygster in einer Pressemitteilung. Sänger Michael Abel aus Pfullendorf-Denkingen, Gitarrist Pietro Ponticelli aus Mailand, Bassist Bruno Pannone aus England und Schlagzeuger David Giudici aus Lugano sei kein Weg zu weit, um eine großartige Show auf die Bühne zu bringen. Eintrittskarten für die North Side Playboys gibt es für elf Euro im Vorverkauf im Café Moccafloor und für zwölf Euro an der Abendkasse.

Das komplette Programmheft „Kultur in Pfullendorf – Herbst und Winter 2017/18“ steht auf der Internetseite der Stadt Pfullendorf (www.pfullendorf.de) zum Herunterladen bereit.