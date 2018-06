KSV Taisersdorf unter Zugzwang

Ringer-Oberliga: KSV Taisersdorf - KSV Appenweier (Sa., 20 Uhr, Ringerhalle): Nach der unglücklichen Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende beim KSV Haslach i. K. treffen die Linzgauer an diesem Wochenende auf den KSV Appenweier. Die Ortenauer haben die gleiche Ausgangssituation wie die Taisersdorfer und belegen mit ebenfalls 2:4 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Beide Teams haben seit Jahren freundschaftliche Kontakte, die von mehreren gemeinsamen Trainingswochenenden herrühren. Doch vor dem Hintergrund, dass beide Mannschaften um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld kämpfen, wird die Begegnung zu einer ernsten Angelegenheit. Appenweier hat sein Team vor der neuen Saison bedingt durch die Abgänge der Kempf-Brüder auf mehreren Positionen verändert und haben eine ganz ausgeglichen besetzte Mannschaft. Zu den stärksten Ringer der Ortenauer zählen Mohammed Tamer (57 kg), Franco Kovacs (66kg) und die beiden Neuzugänge Mehmed Gazi (86 kg) und Benjamin Lohrer (130kg). Da einige Duelle völlig offen sein werden, ist wiederum mit einem sehr spannenden Kampfverlauf zu rechnen. Der Sieger dieser Begegnung kann sich in der Tabelle etwas Luft verschaffen, der Verlierer bleibt eine Woche vor dem schweren Doppelkampftag im unteren Drittel der Tabelle hängen. Wie beim Kampf gegen den starken KSV Hofstetten hofft man beim KSV auf die Unterstützung durch eine große Zahl von begeisterten Ringkampffans

Die zweite Mannschaft der Taisersdorfer trifft als Tabellendritter in der Bezirksliga um 18.30 Uhr auf den VfL Mühlheim. (fm) (fm)