Kriegsgräberfürsorge geht auch digital

Die für den 2. und 3. November geplante, alljährliche Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge Pfullendorf ist in diesem Jahr kurzfristig vom Volksbund abgesagt worden. In diesem Jahr konnten daher keine Soldaten vom Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf von Haus zu Haus gehen oder in der Stadt um Spenden bitten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anlässlich des Volkstrauertages, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, möchten Bürgermeister Thomas Kugler und der Kommandeur des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen, Oberst Albrecht Katz-Kupke, laut der Mitteilung deshalb die Bevölkerung nochmals gemeinsam um Spenden für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge bitten. Kugler und Katz-Kupke ist die Arbeit des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge sehr wichtig. Beide sind sich laut des Schreibens sicher, dass der Ausfall der diesjährigen Haus- und Straßensammlung für den Volksbund ein großer finanzieller Einschnitt darstellen wird. Die Arbeit des Volksbundes, Erinnerung an die Folgen der Kriege wach- und die Mahnung an die jüngeren Generationen aufrechtzuerhalten, muss aber trotz Pandemie weitergehen. Umso wichtiger ist es Bürgermeister und Oberst, der Bevölkerung in diesem Jahr alternative Spendenmöglichkeiten anzubieten.