Kramer-Belegschaft feiert das zehnjährige Bestehen

Mit einem Sommerfest für die Mitarbeiter haben die Kramer-Werke ihr zehnjähriges Bestehen am Produktionsstandort Pfullendorf gefeiert. Auf dem Programm stand unter anderem die Einweihung eines neuen Schulungsgebäudes. „Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen weiter wachsen wird“, sagte Geschäftsführer Karl Friedrich Hauri.

Eine große Rolle beim Sommerfest spielte der Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre in Pfullendorf. Der Belegschaft wurden Fotos vom Bau der Gebäude in dieser Zeit präsentiert. Im Kramer-Werk am Überlinger Bodenseeufer sah die Unternehmensführung damals keine Möglichkeit, ihre Expansionspläne in die Tat umzusetzen. 2006 waren dort mehr als 2500 Baumaschinen vom Band gelaufen. Die Produktionskapazität stieß klar an ihre Grenzen.

Mit einer Investitionssumme von rund 35 Millionen Euro wurde deshalb das 16 Hektar große Grundstück im Industriegebiet Theuerbach in Pfullendorf erworben. Dort sollten eine moderne, 30 000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein zeitgemäßes, 5000 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude entstehen. Die Montagehalle mit integriertem Hochregallager sowie einer eigenen Lackieranlage ist auf mehr als 6000 Einheiten pro Jahr ausgerichtet. Darüber hinaus besitzt der Standort eine werkseigene Teststrecke.

Der Spatenstich für das neue Werk erfolgte am 5. April 2007. Knapp ein Jahr später wurde die Produktionsstätte Zug um Zug bezogen. Zwischen 2008 und 2018 wurden in Pfullendorf rund 40 000 Radlader, Tele-Radlader und Teleskopen produziert. Aktuell arbeiten am Standort mehr als 500 Mitarbeiter.

Unmittelbar neben dem Schauraum, in dem Veranstaltungen stattfinden und Maschinen ausgestellt werden, befindet sich inzwischen ein neues Schulungsgebäude. Ausgestattet mit vier weiteren Werkstätten und drei Schulungsräumen mit moderner Technik, dienen die Räume der Weiterbildung der After-Sales-Mannschaft. Auch das Schulungsangebot wurde neu konzipiert. So gibt es zum Beispiel spezielle Trainings für den E-Radlader, einen rein elektrisch betriebenen Radlader.