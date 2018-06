Kostenloses Parken wird auf zwei Stunden verlängert

Das kostenlose Parken in der Pfullendorfer Innenstadt soll bald für zwei statt anderthalb Stunden erlaubt sein.

Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. Damit entsprach das Gremium einem Vorschlag der Verwaltung, der bereits in der Strategiegruppe und im Arbeitskreis zur Entwicklung der Innenstadt auf offene Ohren gestoßen war. „Mit der Ausweitung der Parkzeit bleibt mehr Zeit zum Einkaufen oder für Arztbesuche“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler, der von einem „zusätzliche Bonbon“ für die Besucher der Innenstadt sprach. Die verlängerte Parkzeit soll auch auf das Parkhaus Stadtmitte ausgedehnt werden, nicht aber für die Kurzparkzone an der unteren Hauptstraße. Wann die neue Regelung in Kraft tritt, ist noch offen.