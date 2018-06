Der VfL Bad Schwartau bleibt zu Hause ungeschlagen, die HSG Konstanz im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage. Nach der 900-Kilometer-Anreise teilten sich die Nord- und Süddeutschen von Ost- und Bodensee sich beim 23:23 (11:10) die Punkte.

Von einer lautstarken Fangruppe unterstützt, die nach annulliertem Flug kurzerhand die 900 Kilometer nach Lübeck bewältigte, bekam die HSG in den Anfangsminuten bei den ersten Paraden von VfL-Schlussmann Dennis Klockmann dessen großes Können vorgeführt. Matthias Stocker nutzte dann die Gelegenheit, als Klockmann in Unterzahl für einen zusätzlichen Feldspieler aus dem Spiel genommen wurde und traf in das leere Tor zur ersten Führung der Konstanzer: 3:4 (11.). Und die HSG legte nach: Mathias Riedel, Chris Berchtenbreiter und Gregor Thomann im Tempogegenstoß stellten auf 7:4.

Danach kam Feuer in die Hansehölle. Klockmann lief heiß und Bad Schwartau kämpfte sich über Akermann und Milde mit wuchtigen Rückraumtreffern zurück. Nach 23 Minuten lagen die Schleswig-Holsteiner so wieder mit 8:7 in Führung. Konstanz hingegen hatte nun große Probleme, sich im Angriff klare Wurfmöglichkeiten zu erarbeiten. Immer wieder konnte Bad Schwartau die Ballverluste und technischen Fehler der HSG zur ersten und zweiten Welle erfolgreich nutzen und sich auf drei Tore absetzen (11:8, 29.).

Erst Linkshänder Felix Krüger und dann auch noch der wieder genesene Sebastian Bösing bei seinem Comeback am Kreis für den erkrankt in Konstanz geblieben Simon Flockerzie sorgten zur Pause wieder für offene Verhältnisse. Statt einer möglichen Drei- oder Vier-Tore-Führung, die HSG-Keeper Konstantin Poltrum mit einigen spektakulären Paraden wie parierten freien Gegenstößen verhinderte, konnten die Lübecker nur mit einem 11:10 in die Kabine gehen.

Lediglich drei Minuten im zweiten Durchgang und die Mannschaft von Daniel Eblen hatte das Spiel erneut gedreht (14:12).

Paul Kaletsch eröffnete die letzten zehn Minuten mit einem satten Schlagwurf in den Winkel zum 19:17, bevor Poltrum mit einem abgewehrten Siebenmeter den Zwei-Tore-Vorsprung bewahrte – zunächst. Bad Schwartau glich jedoch kurz darauf zum 21:21 aus, obwohl Paul Kaletsch zweimal mit ganz starken Nerven bei angedrohtem Zeitspiel vollendete. Jetzt kochte die mit 1800 Fans gefüllte „Hansehölle“ an der Ostsee, insbesondere in den letzten dramatischen Minuten. Konstanz erneut in Front, 22:21, die Norddeutschen wieder zum 22:22 durch Siebenmeter. Der Gipfel folgte in den letzten 60 Sekunden: Fabian Schlaich war es, der aus fast unmöglichem Winkel mit einer Drehung um seinen Gegenspieler zum 23:22 einnetzte, 53 Sekunden vor dem Ende. Auszeit Bad Schwartau, noch 46 Sekunden auf der Uhr. 15 Sekunden vor der Sirene über Rechtsaußen schließlich der Ausgleich und der Endstand, 23:23, da der letzte Angriff der HSG Konstanz per Foul unterbunden und der Freiwurf abgefälscht am VfL-Kasten vorbeiflog. Ein gerechtes Remis, keine Mannschaft hatte nach einem großen Kampf eine Niederlage verdient.

HSG Konstanz: Poltrum, Glatt - Schlaich (3), Thomann (5/3), Riedel (5), Stocker (1), Oehler (2), Kaletsch (4), Krüger (1), Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud, Berchtenbreiter (1), Bösing (1); Trainer: Daniel Eblen