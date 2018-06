Kochkurs soll Alltag strukturieren

Im Auftrag des Jobcenters Sigmaringen gibt das Werkstättle an sechs Vormittagen einen Kochkurs für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Das Angebot richtet sich an Langzeitarbeitslose. Rahmen der Aktion ist die Landesinitiative „Komm in Form“, die eine bewusste Ernährung und Hauswirtschaft propagiert.

Expertin gibt Tipps

„Heute kochen wir zum Thema kreative Resteküche eine leckere Gemüsecremesuppe mit Semmelknödel, zum Nachtisch backen wir noch einige Nussplätzchen“, informierte Sabine Storz, Hauswirtschaftsmeisterin aus Aach-Linz, die Teilnehmer. Es handele sich bei der Zielgruppe um Menschen mit und ohne Schul- beziehungsweise Ausbildungsabschluss, Arbeitslose, die kurz vor dem Renteneintritt stehen oder mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, erklärte Ute Mira, die als Projektleiterin für das Werkstättle die Handarbeitsgruppe in Pfullendorf leitet.

Sabine Storz behandelt an sechs aufeinanderfolgenden Dienstagen in der Bürgerwerkstatt in der Pfullendorfer Hauptstraße folgende Themen: Die Kartoffel, ausgewogene Ernährung, kreative Resteküche, Haushaltsführung, Kochen von einfachen Gerichten, Einkauf und Vorratshaltung.Jede Woche von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr ist für die Teilnehmer Handarbeit Pflichtprogramm. Doch anstelle von häkeln, stricken oder sticken steht dienstags für die 18 bis 55 Jahre alten Teilnehmer nun kochen auf dem Plan.

Pünktlichkeit ohne Druck lernen

Die Menschen, zum Großteil Hartz IV-Empfänger, sollen ohne Druck Pünktlichkeit lernen und wie sie ihren Tag strukturierten können. Indem sie kreativ mit ihren Händen arbeiten, sollen sie sich selbst wieder besser spüren, erklärte die Kursleiterin.

Bei einigen sei die Sprache eine Barriere, obwohl sie schon viele Jahre in Deutschland sind, so Mira weiter. Doch die Verständigung könne hier und da auch mit Händen und Füßen geführt werden und beim Kochen gebe es auch Bilderklärungen, berichten die beiden Kursleiterinnen mit einem Lächeln. Dieser vom Jobcenter erteilte Kurs dauert neun Monate, falls er um drei Monate verlängert wird, maximal ein Jahr. Zurzeit nehmen 17 Teilnehmer täglich teil. sie erleben dadurch das Gefühl, morgens aufstehen zu müssen und sich für den Tag zu richten. Ziel ist, dass sie dadurch aus ihrem Alltagstrott herauskommen.

Gemeinsam zauberten die sieben Köche eine Gemüsesuppe und freuten sich schon auf die gemeinsame Mahlzeit. Am nächsten Dienstag wird sich die Gruppe mit dem Thema Haushaltsführung befassen.