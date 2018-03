Kneipenschlägerei endet mit Haftstrafe

Eine Schlägerei in einer Pfullendorfer Kneipe im Mai 2016 hat einem der beiden Täter eine Gefängnisstrafe eingebracht. Vor dem Amtsgericht Sigmaringen verurteilte Richterin Elisabetta Carbotta den Mann am Montag wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und vier Monaten Haft. Der Mittäter des Verurteilten kam mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten davon.

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass die beiden Täter und ihr späteres Opfer in der Kneipe zunächst verbal aneinandergerieten. Vor der Tür gelang es den drei Männern zwar, den Konflikt beizulegen – allerdings nur vorübergehend. Wieder zurück in der Gaststätte, fühlte sich einer der beiden Angeklagten durch eine missverständliche Geste des Geschädigten offenbar erneut provoziert. Er selbst verpasste seinem Opfer daraufhin eine Kopfnuss. Anschließend mischte sich auch der zweite Angeklagte ein, der den Geschädigten schubste.

Kamera filmt nur in der Kneipe

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Vorfall von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, sodass sich das Geschehen weitgehend zweifelsfrei rekonstruieren ließ. Nicht aufgenommen wurde allerdings, was sich vor der Kneipe abspielte. Gerade dort soll das Opfer aber die schwersten Verletzungen erlitten haben.

Diesen Umstand unterstrichen die Verteidiger der beiden Angeklagten. „Wir haben für draußen keine tragfähigen Zeugen“, sagte Marcus Ehm. „Wir wissen nur, dass dort mehr Personen waren als die beiden Angeklagten. Aber wir wissen nicht, wer beteiligt war.“ Uwe Böhm argumentierte auf die gleiche Weise. „Es lässt sich nicht klären, wer draußen zugeschlagen hat“, sagte er. Es sei nicht einmal ganz klar, wie viele Menschen sich zur Zeit der Schlägerei vor der Kneipe aufhielten.

Diesen Einwand ließ Elisabetta Carbotta nicht gelten. Sie räumte ein, dass es für die Geschehnisse vor der Kneipe keine besonders brauchbaren Zeugenaussagen gegeben habe. Klar geworden sei aber, dass der Geschädigte in der Kneipe noch nicht geblutet habe – nach der Auseinandersetzung vor der Tür aber schon. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten zwei aggressive Angeklagte und weitere Männer, die diese zurückhalten wollten. Während die anderen an der Auseinandersetzung bis dahin nicht beteiligt gewesen seien, hätten sich die Angeklagten losgerissen, um nach draußen zu rennen. Deshalb bestehe kein Zweifel daran, dass die beiden Männer für die Tat verantwortlich sind – schließlich seien diese auch schon in der Kneipe handgreiflich geworden.

Anders als für Uwe Böhm war für Staatsanwalt Desmond Weyl und die Richterin auch klar, dass einer der Angeklagten mit einem Messer zustach. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sei in dessen Hand ein länglicher, spitz zulaufender Gegenstand erkennbar, sagte Elisabetta Carbotta. Diesen werfe er auch nicht weg, bevor sich die Auseinandersetzung nach draußen verlagert. „Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Geschädigte die Messerverletzung sonst zugezogen haben sollte“, sagte Weyl. Bereits beim Prozessauftakt am 7. Februar hatte er berichtet, dass sich der Geschädigte bei der Schlägerei Hämatome, Schürfwunden und eine Stichwunde zugezogen habe.

500 Euro Schmerzensgeld

Für den Angeklagten, der dem Opfer unter anderem die Kopfnuss verpasste und mit dem Messer zustach, forderte der Staatsanwalt eine 16-monatige Bewährungsstrafe. Elisabetta Carbotta blieb knapp darunter. Das Opfer habe erhebliche Verletzungen erlitten, sagte sie. Außerdem sei dem Täter der Einsatz des Messers zur Last zu legen. Andererseits sei der zweifache Familienvater provoziert worden und nicht einschlägig vorbestraft. Abgesehen von der Bewährungsstrafe muss der Mann 1000 Euro an die Straffälligenhilfe Sigmaringen und 500 Euro Schmerzensgeld an sein Opfer zahlen.

Für den anderen Angeklagten forderte Desmond Weyl eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Sie könne dem Angreifer lediglich zugutehalten, dass auch er eventuell provoziert worden sei, sagte Elisabetta Carbotta. Allerdings sei er erheblich vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung. Darüber hinaus habe er doppelten Bewährungsbruch begangen, keine Arbeit und auch keine Familie zu ernähren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.