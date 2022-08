Urlaub mal anders: Familie Hänsler vermietet Tiny Houses

Urlaub in Deutschland machen – der Trend hält seit der Corona-Pandemie noch immer an und zieht auch die Touristen in die Region rund um den Bodensee und das Donautal. So auch in den neuen Tiny House Garten (tihoga) von Maria und Josef Hänsler nach Allmannshofen, einem Teilort der Gemeinde Walbertsweiler.

In dem alten Obstgarten der Familie Hänsler gibt es nämlich seit Ende vergangenen Jahres zwei sogenannte Tiny Häuser, die Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern sowie Paare ansprechen sollen.

Komfort auf 26 Quadratmetern

Auf rund 26 Quadratmetern wird den Familien in ihrer kleinen Ferienwohnung alles an Komfort geboten, was sie benötigen.

Sowohl eine Küche mit einer Spülmaschine, als auch ein Badezimmer gibt es in den Häusern, erzählt Maria Hänsler.

Idee kam im Urlaub

Auf die Idee gekommen, sind die beiden im Urlaub in den Niederlanden, erzählt Josef Hänsler. Dort habe es auf kleinen Höfen immer zwei bis drei Stellplätze für Wohnmobile gegeben.

„Wir fanden die Idee und die familiäre Atmosphäre toll“, sagt Hänsler. Allerdings hätten sie keine Stellplätze anbieten wollen.

Auf engstem Raum und doch sehr geräumig, sieht es im Innern der Tiny Häuser aus. (Foto: Sophie Gmeiner)

Deshalb seien sie auf ein Tiny House gekommen. „Zuerst wollten wir nur eins bauen“, sagt Josef Hänsler.

„Jetzt sind es aber doch zwei geworden“, sagt er lachend. Hinzu komme noch eine kleine Hütte mit zwei separaten Abteilen, in denen beispielsweise Fahrräder untergestellt oder auch E-Bikes geladen werden könnten sowie eine größere Terrasse direkt an den Ferienhäusern.

Gestaltung war wichtig

Wichtig sei ihnen bei der Gestaltung vor allem gewesen, dass sie sich auch selbst in ihren Ferienwohnungen wohlfühlen würden. „Wenn man dort selbst gerne Urlaub machen will, ist es auch das Richtige, um es anderen Personen anzubieten“, sagt die 57-jährige Maria Hänsler.

Häufig denken viele bei Tiny Häusern an Party und Bauwagenhütten. Maria Hänsler

Dabei seien die bürokratischen Hürden nicht zu unterschätzen. Denn für jedes der beiden Häuser habe eine Baugenehmigung eingereicht werden müssen. „Wir hatten aber von Anfang an Unterstützung in der Gemeinde“, sagt Hänsler.

Die Küche ist auch mit einer Spülmaschine ausgestattet. (Foto: Sophie Gmeiner)

So sei es ihnen ebenfalls wichtig gewesen, auch die Sorgen der Nachbarn ernst zu nehmen und zu beantworten.

„Häufig denken viele bei Tiny Häusern an Party und Bauwagenhütten“, sagt Maria Hänsler. Das hätte das Ehepaar aber seit Beginn an nicht im Sinne gehabt. „Es handelt sich viel mehr um kleine Ferienhäuser für Familien“, sagt sie.

Konzept geht auf

Und das Konzept geht auf: Für den gesamten Sommer sind die beiden Tiny Häuser mit den Namen „Apfel“ und „Birne“ im großen Obstgarten der Familie Hänsler bereits ausgebucht.

Im großen Garten der Familie Hänsler stehen die beiden Ferienhäuser. (Foto: Sophie Gmeiner)

Aus ganz Deutschland und der Schweiz kommen die Gäste angereist, oft Paare, häufig auch Familien. Sogar aus Kanada hätten bereits Gäste den Weg in die kleinen Häuser gefunden.

Garten war früher zu groß

„Natürlich haben wir uns am Anfang auch unsere Gedanken gemacht, wie es wird, wenn wir unseren Garten mit Gästen teilen“, sagt Josef Hänsler, der mit seiner Frau im Haus auf dem Grundstück wohnt und auch einen Obst- und Gemüsehandel mit Dorfladen betreibt, der immer freitags geöffnet hat.

Auch der Stauraum wird bestens genutzt. (Foto: Sophie Gmeiner)

„Aber der Garten war einfach schon immer so groß, dass unsere Gäste und auch wir, für sich sein können, wenn es gewollt wird“, sagt er.

„Zuvor haben wir die Fläche immer nur gemäht“, sagt Maria Hänsler lachend. „Jetzt freuen sich auch andere Personen mit uns und wir sind froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben.“