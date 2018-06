Kleiderkiste in der Stadthalle am 3. März

In der Pfullendorfer Stadthalle am Jakobsweg findet am Samstag, 3. März, die nächste Kleiderkiste mit Artikeln für das Frühjahr und den Sommer statt.

Die Nummernvergabe beginnt am Sonntag, 11. Februar, um 18 Uhr über die Internetseite der Kleiderkiste. Artikelannahme ist am Freitag, 2. März, von 15 bis 17 Uhr. Der Verkauf findet am Samstag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr statt. Schwangere mit Mutterpass sowie jeweils eine Begleitperson haben bereits Zutritt ab 9.30 Uhr. Abholung und Auszahlung sind am gleichen Tag von 16 bis 16.30 Uhr möglich. Bei der Kleiderkiste handelt es sich um einen Basar für gebrauchte Kinder- und Jugendkleidung bis Größe 176 sowie Zubehör rund ums Kind. Allerdings sind im Verkaufsraum ab sofort keine Kinderwagen mehr zugelassen. Verkäufer können die Kleiderkiste nutzen, um ihre Haushaltskasse aufzubessern. „Die Wiederverwendung der Kleidung wirkt sich positiv auf die Umwelt aus und mit dem Erlös unterstützen wir Hilfsprojekte überwiegend in der Region“, schreibt Stefanie Tilli, Pressesprecherin der Kleiderkiste, in einer Mitteilung.

Weitere Informationen gibt es auf der Seite kleiderkiste-pfullendorf.de.