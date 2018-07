Klassische Musik hört sich bei Emanuel Abanto auf der E-Gitarre cool an

Noch vor der Schule greift er zur E-Gitarre. Jeden Morgen. Mindestens eine Viertelstunde lang. Das Instrument ist allerdings nicht an den Verstärker angeschlossen – so ist es für die Eltern, Geschwister und Nachbarn keine wirkliche Belastung: Die Rede ist von dem 18-jährigen Emanuel Abanto, der sich auf den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vorbereitet. Die Veranstaltung findet vom 10. bis 17. Juni in Neustrelitz in Neubrandenburg statt. Emanuel Abanto spielt am 11. Juni. Es ist nicht einfach, auf diesem Niveau zu spielen und täglich ausreichend Übungszeit aus dem vollen Stundenplan eines Gymnasiasten in der zwölften Klasse heraus zu retten.

Doch die Motivation beim Bundeswettbewerb ordentlich zu Punkten, ist sehr hoch: „Es freut mich, mit meiner E-Gitarre eine große Reise machen zu dürfen. Es ist auch eine Chance, weil man bei solchen Wettbewerben Kontakte knüpft, Erfahrung sammelt und manchmal sogar Angebote zum Musizieren bekommt“, erklärt der junge Abanto. Nach seinem Auftritt bei „Jugend musiziert“ auf Landesebene, bekam er spontan ein Angebot, das Stück, das er eben gespielt hatte, als Solist mit Orchesterbegleitung zum Paganinijahr 2012 zu spielen.

Denn die Stücke, die Abanto im Repertoire führt, haben es in sich. Er spielt Klassik auf der E-Gitarre: zum Beispiel aus Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ der Dritte Satz aus dem „Sommer“ oder das „Capriccio 24“ von Niccolo Paganini oder der Hummelflug von Nikolai Rimski-Korsakow. „Es sind aber verrockte Versionen. Ich finde die klassische Musik ziemlich cool und mit dem Verzerrer klingt es richtig gut“, erklärt Abanto, Er spielt natürlich auch moderne Stücke. Das Programm muss bei „Jungend musiziert“ in seiner Alterklasse bis zu 20 Minuten dauern und ein selbstkomponiertes Werk dabei sein.

Abanto nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an diesen Wettbewerb teil und ist von der regionalen Ebene auf die Landesebene weitergeleitet worden und anschließend noch auf Bundesebene. „Ich hätte schon viel früher damit angefangen, aber die E-Gitarre war bisher nicht zugelassen“, erklärt der junge Musiker. So wird es eine Art Premiere sein, wenn voraussichtlich ein Dutzend E-Gitarristen aus ganz Deutschland im Juni anreisen werden.

Der Weg zum Wettbewerb musste erst geebnet werden, weil es nicht selbstverständlich war, dass Abanto mit einem zum Teil klassischen Programm auftritt. Die kaufmännische Leiterin der Mengener Musikschule, Anne Gröber, hat erst verhandeln müssen und das Programm durchsetzen. „Das ist ihr gelungen“, freut sich der junge Abanto.

Begonnen hat die Leidenschaft für die E-Gitarre, als er zum ersten Mal als zwölfjährigen Eddie van Halen Gitarre spielen hörte: „Es war ein einfaches Lied, aber die Musik hat mir so gefallen“, erinnert sich Abanto. Sein Vater besorgte ihm eine E-Gitarre und gab ihm Unterricht: Firmin Abanto unterrichtet die Gitarrenklasse an der Mengener Musikschule. „Umso mehr ich lernte, um so mehr ich spielte, umso mehr Spaß machte es“, erzählt Abanto.

Nächstes Jahr wird Abanto das Abitur am Pfullendorfer Gymnasium ablegen, danach geht es auf ein soziales Jahr nach Südamerika und dann würde er sich gern am Münchner Gitarreninstitut ausbilden lassen. Bis dahin muss er noch Hürden nehmen und viele Konzerte spielen. Lampenfieber gehört natürlich dazu, doch es verwandelt sich nach den ersten Takten in eine positive Spannung. „Ich werde viel üben, um in Neustrelitz ein gutes Ergebnis zu erzielen“, erklärt Abanto. (vr)