Kiosk im Waldfreibad öffnet mit einem anderen Konzept

Wenn das Pfullendorfer Waldfreibad am Freitag, 18. Mai, für die Sommersaison 2018 seine Pforten öffnet, erwartet die Besucher nicht nur ein neues Spielschiff im Familienbereich, sondern auch ein neues Angebot an der Theke des Kiosks. Tobias Kubenz und Elena Link-Kubenz haben den im vergangenen Jahr aufwendig umgebauten Kiosk mitsamt dem neu gestalteten Biergarten von den Stadtwerken gepachtet. Das Ehepaar betreibt bereits ein Dienstleistungsunternehmen für Bäder und ist mit seinem Unternehmen für die Freibäder in Illmensee und Heiligenberg zuständig.

Bei einem Pressegespräch stellte Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer Pfullendorfer Stadtwerke, gestern die neuen Kiosk-Pächter vor „Hier sind Profis am Werk, die wissen, was die Badegäste möchten“, sagte er. Die Eheleute, beide Anfang 30, teilen diese Einschätzung: „Wir sind in die Küche hineingegangen und haben gewusst, dass alles stimmt. Deshalb sind wir uns auch schnell einig gewesen.“

Mit der Familie Kubenz als Betreiberin – den Pfullendorfer Kiosk leitet Elena Link-Kubenz – ändert sich auch das Konzept. Neben Schnitzelwecken, Pommes und Würstchen gibt es Wurstsalat, Chicken Wings, scharfe Chilli-Nuggets, Elsässer Tarte und süße Kuchen. Außerdem wurde eine neue Kaffeemaschine angeschafft. Was es nicht gibt, ist Currywurst.

„Wir wollen keine Wespensammler“, sagt Tobias Kubenz. Deshalb gibt es auch nur bestimmte Eissorten. Auf Kinder warten außerdem süße Wundertüten. Das besondere: Die Besucher können eine Wertkarte kaufen, die via Überweisung aufgefüllt werden kann, sodass sie kein Bargeld mit ins Freibad nehmen müssen. Rabatt gibt es außerdem, wenn man mit Wertkarte zahlt.

Wermutstropfen in diesem Jahr: Weil eine Bäderfachkraft unerwartet gekündigt hat und auf die Schnelle kein Ersatz gefunden werden kann, müssen die Badezeiten reduziert werden. „Es blieb uns bei der jetzigen Personalstärke gar nichts anderes übrig, als die Öffnungszeiten zu verkürzen“, sagte Jörg-Arne Bias. „Die Sicherheit der Badegäste hat Priorität vor dem Komfort.“

Viele Stellen sind unbesetzt

Werktags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr ist das Waldfreibad in diesem Sommer geöffnet. Der Stadtwerke-Chef hofft, dass die Situation am Fachkräftemarkt nach der Saison besser aussieht und das Personal wieder aufgestockt werden kann. „Fachkräfte sind nur schwer zu bekommen. In Baden-Württemberg sind etwa 600 Stellen nicht besetzt“, sagte Badebetriebsleiter Markus Eggerl, der seit 2008 in Pfullendorf arbeitet und von seinem Stellvertreter Axel Hirsch sowie der fest angestellten Rettungsschwimmerin Tina Wiedmann unterstützt wird.

Laut Jörg-Arne Bias haben im vergangenen Sommer 52 000 Badegäste das Waldfreibad besucht – aus seiner Sicht zu wenig. Denn: „Wir würden gut 65 000 bis 70 000 Badegäste vertragen.“ Wegen der mäßigen Besucherzahlen mussten die Stadtwerke einen Verlust von 400 000 Euro hinnehmen – eine Zahl, die Bias nicht gefällt, die ihn aber auch nicht überrascht. „Kein öffentliches Schwimmbad kann kostendeckend arbeiten“, sagte er.