Kindergärten feiern St. Martin

Am St.-Martins-Tag ziehen traditionell viele Kindergruppen quer durch die Stadt Pfullendorf und ihre Ortsteile. Wohlbekannte Lieder sind zu hören und die bunten Lichter der gebastelten Laternen schaukeln durch die Dunkelheit. Die SZ gibt einen Überblick über die einzelnen Termine.

Das Familienzentrum am Neidling beginnt sein Laternenfest am Montag, 12. November, um 17.30 Uhr vor dem Kindergarten. Nachdem von den Kindern vorgetragenen St.-Martins-Spiel startet ein Laternenumzug durch den Berghof. Anschließend bewirtet der Elternbeirat die Besucher mit Punsch und kleinen Häppchen. Gäste sind ebenfalls willkommen.

Die Tagesstätte am Stadtgarten trifft sich am Montag, 12. November, um 17.30 Uhr am Stadtgartenvorplatz. Anschließend folgt ein gemeinsamer Umzug durch den Stadtgarten. An verschiedenen Stationen legen die Teilnehmer einen kleinen Halt ein, um traditionelle St.-Martins-Lieder zu singen. Das anschließende St.-Martins-Spiel und der Ausklang des Abends im Garten des Kindergartens werden kindergartenintern gefeiert.

Der Kindergarten am Oberen Tor veranstaltet am Mittwoch, 14. November, einen Sternmarsch. Dazu treffen sich die Teilnehmer um 18 Uhr an drei verschiedenen Orten: auf dem Marktplatz, am Wasserturm und am Nova-Intermarkt. Beim Kindergarten treffen alle Kinder und ihre Familien aufeinander. Das anschließende St.-Martins-Spiel und der Ausklang werden kindergartenintern gefeiert.

Der katholische Kindergarten St. Christophorus lädt zum groß inszenierten St.-Martins-Spiel mit Martinsfeuer, Pferd und Reiter auf dem Marktplatz ein. Dieses beginnt am Montag, 12. November, um 18 Uhr. Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung. Im Anschluss gibt es einen Laternenumzug und die Kinder und Familien des katholischen Kindergartens sind zu einem gemütlichen Abschluss eingeladen.

Die Mädchen und Jungen des evangelischen Kindertagheims, ihre Familien und Erzieherinnen treffen sich am Montag, 12. November, um 17.45 Uhr am Parkplatz des Waldfreibads. Dort werden dann traditionelle St.-Martins-Lieder zu hören und bunte Laternen zu sehen sein.

Der Montessori-Kindergarten in Aach-Linz feiert den St.-Martins-Tag am Donnerstag, 15. November, um 17.30 Uhr in Aach-Linz vor der Schlossgartenhalle. Die Teilnehmer laufen gemeinsam eine Runde zum Martinsplatz, über die Hintere Bergstraße und wieder zum Ausgangspunkt. Anschließend stellen einige Schüler der Montessori-Grundschule in traditioneller Form mit Pferd, Bettler und Mantelteilung die Legende von St. Martin dar. Am Ende wird mit Unterstützung des Musikvereins Aach-Linz das St.-Martins-Lied gesungen.

Der Kindergarten St. Johann in Denkingen feiert das St.-Martins-Fest am Montag, 12. November. Los geht es von 17.30 bis 18 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend folgt ein gemeinsamer Laternenumzug zum Feuerwehrhaus, wo die Teilnehmer den Abend bei Punsch, Glühwein und/oder Wurst den Abend gemütlich ausklingen lassen können.

Am Kindergarten in Schwäblishausen beginnt der St.-Martins-Umzug am Freitag, 9. November, um 17.30 Uhr auf dem Gelände des Kindergartens. Auf den Auftakt mit dem St.-Martins-Spiel folgt ein gemeinsamer Laternenlauf.