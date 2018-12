Kinderchor stimmt auf Weihnachten ein

Das Schöne mit der guten Tat verbinden, das war auch in diesem Jahr die Intention des Männergesangvereins Glashütte-Kappel beim traditionellen Adventskonzert. Gemeinsam mit dem Schulchor der Walder Grundschule und dem Posaunenchor der evangelischen Gemeinden Meßkirch, Pfullendorf und Ostrach, haben die Sänger ein einfühlsames Konzert gestaltet, das die Herzen vorweihnachtlich berührte. Entsprechend begeistert waren die Besucher in der vollbesetzten Walbertsweiler Pfarrkirche am Ende.

Sie öffneten bereitwillig ihre Portemonnaies, um für den guten Zweck zu spenden. Der Inhalt der Körbchen war in diesem Jahr für die Stiftung „Omnibus“ in München bestimmt. Eine Initiative, die Eltern von schwer kranken Kindern, die in der benachbarten Kinderklinik behandelt werden, eine kostenlose Unterkunft bietet, erklärte Anton Hübschle, Vorsitzender des Männerchors, und bat um Großzügigkeit. Aus dem Umfeld der Sänger habe jemand dankbar diese Einrichtung in Anspruch genommen, informierte er weiter. Einen Teil der Spenden erhält außerdem der Förderverein der Grundschule, der viele Projekte der Schule mit seiner Unterstützung erst möglich macht.

Männergesangverein bietet klassische Stücke dar

Das Konzert stand unter dem Motto „Weihnacht ist erst, wenn Du bei mir bist“, ein volkstümliches Weihnachtslied vom Frieden und der Gemeinschaft in den Familien von Rudolf Müssig, das der Männerchor selbstverständlich auch vortrug. Die rund 30 Sänger unter der Leitung von Wolfgang Löffler hatten das Konzert mit der „Hymne an die Nacht“ von Ludwig van Beethoven eröffnet, schwenkten aber dann über zu nachdenklich stimmenden neuen Songs wie „Zündet die Lichter der Freude an“ von Dieter Frommlet oder Hanne Hallers „Vater unser“.

Gewaltig und mitreißend füllten die Musiker des Posaunenchors das Kirchenschiff. Ihr junger Dirigent Jan Oexle hatte sich für Klassiker wie das „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel, die Kantate „Wachet auf ruft uns die Stimme“ aus dem „Paulus-Oratorium“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy oder „Ach mein herzliebes Jesulein“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach entschieden. Ergänzt wurde das Programm der Bläser mit dem berühmten amerikanischen Weihnachtslied „Little Drummer Boy“ aus den 1940er-Jahren. Pure weihnachtliche Vorfreude war auf den Gesichtern der Kinder zu sehen. Unter der Leitung ihrer Lehrerin Sandra Bialk sangen und spielten sie fröhlich und vergnügt kindgerechte Weihnachtssongs des zeitgenössischen Österreichers Lorenz Maierhofer, sodass sich spätestens mit ihrem Auftritt weihnachtliche Gefühle einstellten.

Eine gemeinsame Einstimmung auf das Fest zusammen mit den Zuhörern gab es zum Schluss. Vielstimmig füllten das traditionelle Marienlied „Segne du Maria“ und das Weihnachtslied „Macht hoch die Tür“ das Kirchenschiff.