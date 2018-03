Kinderarzt findet Nachfolger

Nach fast 27 Jahren als Kinderarzt in Pfullendorf hat Dr. Peter Wolff die pädiatrische Praxis, die er in Gemeinschaft mit Dr. Jörg Niethammer führt, in jüngere Hände weitergegeben. Sein Nachfolger ist der 39-jährige Familienvater Sven Supper, der sein Studium in Freiburg absolviert hat.

Nach sieben Jahren als Assistenzarzt am städtischen Klinikum Karlsruhe, wo er auch auf der Neu- und Frühgeborenenstation sowie auf der pädiatrischen Intensivstation tätig war, wechselte Supper als Oberarzt ans Marienhospital in Wesel am Niederrhein. Seine Schwerpunkte dort waren Allgemeinpädiatrie, Allergologie, Kinderpneumologie und Neunatologie. Mit der Nachfolge von Peter Wolff ging für Supper nach zweijähriger Vorplanungszeit der Wunsch nach einer eigenen Praxis in Erfüllung.

„Die hervorragend aufgestellte und technisch hochmoderne Kinder- und Jugendarztpraxis, die ausgezeichnete Vorarbeit von Dr. Wolff und die Tatsache, dass wir beide die gleichen Spezialgebiete haben, hat meine Entscheidung bekräftigt“, sagt Sven Supper. „Die Staffelübergabe hat wunderbar geklappt.“ Peter Wolff ist ebenfalls zufrieden mit der Wahl seines Nachfolgers. „Ich bin glücklich, einen tollen Nachfolger für die Region Pfullendorf gefunden zu haben“, sagt er.

