Spielende Kinder haben am Samstag gegen 15.45 Uhr in Großschönach bei einem Spielplatz im Ramsbergweg eine verrostete Granate aufgefunden. Der Vater eines der Kinder meldete dies der Polizei. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf sperrten den Fundort ab. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde hinzugezogen, um die Munition zu bergen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine alte, stark verrostete Sprenggranate. Die Herkunft ist noch unklar. Die Umgebung wurde nach weiterer Munition abgesucht. Dabei wurde nichts mehr aufgefunden. Die Polizei weist in solchen Fällen darauf hin, verdächtige Teile nicht anzufassen, genügend Sicherheitsabstand zu halten und sich sofort beim Notruf unter 110 zu melden.