Kinder feiern Gruselpartys

Rund 25 kleine Hexen, Gespenster, Fledermäuse, Vampire und Skelette haben am Freitagnachmittag eine ausgelassene Halloween-Party gefeiert. Das Kinder- und Jugendbüro, das diesen Event seit einiger Zeit gemeinsam mit der Jugend des Turnvereins veranstaltet, hatte nach Jahren im Bistro M-Life erstmals ins Jugendhaus eingeladen. Dort war der Partykeller in ein Gruselkabinett mit tollen Lichteffekten umgewandelt worden. Noch um ein Vielfaches größer war der Besucherandrang am Abend, als sich Jugendlichen im Jugendhaus einfanden.

Bei beiden Partys ging es trotz der gruseligen Kostümierung eher vergnüglich zu. Während die Großen vor allem das Discofeeling schätzten und zu den aktuellen Charts tanzten, gab es für die Grundschüler Spiele, die für einen kurzweiligen Nachmittag sorgten. Höhepunkt war zweifelsfrei das Mumienspiel, bei dem kleine Teams jeweils ein Kind in Klopapier einwickeln musste. Gar keine so leichte Aufgabe, denn das Papier neigte zum Zerreißen, wenn man nicht vorsichtig genug war. Pädagogisch sinnvoll bewerteten die Betreuer anschließend nicht nur Geschwindigkeit und Aussehen der weißen Mumifizierung, sondern auch das gute Zusammenarbeiten des Teams.

Aufräumen wird zum Wettbewerb

Das Aufräumen der Papiermassen wurde ebenso spielerisch in Angriff genommen. Die Jungs traten gegen die Mädchen an und Sieger war, wer anschließend das meiste Papier in den Abfallsack gestopft hatte. Kein Fitzelchen blieb auf dem Boden liegen, denn, so Andreas Roth vom Jugendhaus-Team beim Anfeuern, genau dieses winzige Stück Papier könnte ja ausschlaggebend sein für den Sieg. Nur ganz knapp lagen die Buben am Ende vorn.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Kids passend zum Anlass vorgesorgt worden. Zum Trinken gab es fruchtige Cocktails in Giftgrün und Pink und zum Essen Würstchen im rottriefenden Grusellook. „Ich komme jedes Jahr zur Halloween-Party“, erzählte ein kleines Mädchen, das mit Hut und Schminkfarbe in eine bezaubernde Hexe verwandelt worden war, am Rande begeistert. Sie zeigte stolz ihren Besen aus struppigen Zweigen. „Den hat mir die Mama gebastelt. Sie macht mir jedes Jahr ein anderes Kostüm“, erklärte sie voller Eifer, bevor sie mit einem der herumfliegenden Luftballone wieder in dem schummrig-schaurigen Kindergewusel verschwand.