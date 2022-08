Kinder erstellen digitalen Escape Room

Hochspannung herrscht üblicherweise in einem sogenannten Escape-Room, wo in einer vorgegebenen Zeit verschiedene Rätsel und Aufgaben zu lösen sind. Wie man einen solchen Escape-Room auch digital mit einem iPad gestalten kann, erfuhren Jungen und Mädchen laut einer Mitteilung bei einem mehrstündigen Workshop in der Pfullendorfer Stadtbücherei.

Unter Anleitung der Medienpädagogin Sandra Tell mussten die Kinder dabei erst selbst ein Rätsel auf dem iPad lösen, um das Lösungswort zu entschlüsseln. Davon inspiriert galt es dann im zweiten Teil, eine Geschichte selbst zu konstruieren und diese mit Rätseln und Hinweisen auszustatten.