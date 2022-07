Kentucky Boys treten in Pfullendorf auf

Die Kentucky Boys gastieren am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr im Maison du Lac im Seepark Linzgau in Pfullendorf. Der Eintritt beträgt 14 Euro. Karten gibt es bei der Touristinformation in Pfullendorf, Telefon 07553 / 25 11 31, und im Café Moccafloor, Telefon 07552 / 40 88 93.

Die Kentucky Boys existieren in wechselnden Besetzungen bereits seit Ende der Achtziger und gelten als einer der beliebtesten hiesigen Vertreter des British Rockabilly-Styles mit Einflüssen wie Stray Cats, Matchbox, Shakin’ Stevens oder razy Cavan. Die Band hat inzwischen mehrere Alben und weltweite Auftritte auf namhaften Szene-Events hinter sich.