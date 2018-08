Keine Bewerbung für Härle-Grundschule

Für die vakante Schulleiterstelle an der Grundschule am Härle in Pfullendorf gibt es bislang nicht einen einzigen Bewerber. Spätestens zum Halbjahreswechsel des Schuljahrs 2018/2019 muss die Stelle aber neu besetzt sein. Denn die kommissarische Schulleiterin der Härleschule, Susanne Seßler, wechselt als Schulleiterin an die Bilharzschule nach Sigmaringen.

„Ich bin völlig enttäuscht“, sagt Gernot Schultheiß, Leiter des staatlichen Schulamts in Albstadt, dazu, dass nicht eine Bewerbung auf seinem Schreibtisch angekommen ist. Schultheiß habe hierfür keine Erklärung. „Die Schule steht ausgezeichnet da, wurde ausgebaut, hat eine Mensa bekommen. Auch das Kollegium versteht sich untereinander gut.“ Weil aber niemand seinen Hut in den Ring warf, bleibt Susanne Seßler auch ab dem neuen Schuljahr die kommissarische Leiterin der Härleschule, unterstützt von ihrer Stellvertreterin Patricia Bachstein.

Schwierige Altersstruktur

Als Grund für fehlende Bewerbungen von geeigneten Kandidaten nennt Schultheiß die Altersstruktur in der Lehrerschaft. „Die Lehrer ab 50 Jahre aufwärts lehnen solch eine Aufgabe ab, die jungen Kollegen wollen erst ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln.“ Es würde an Personal zwischen 40 und 50 Jahre fehlen. „Und nicht jeder guter Lehrer ist gleichzeitig auch ein guter Schulleiter“, ergänzt Schultheiß. Susanne Seßler sprang in die Bresche, weil ihre Vorgängerin Heike Müller aus gesundheitlichen Gründen das Amt der Schulleiterin nicht weiter ausüben konnte. Seßler war zuvor stellvertretende Leiterin der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies, wurde aber vom Schulamt gebeten, vorübergehend in Pfullendorf auszuhelfen. Doch Seßler bekam inzwischen die Schulleiterstelle an der Bilharzschule in Sigmaringen, für die sie sich beworben hatte und wohin sie auch zum 1. Februar 2019 wechseln wird. „Das ist Fakt, weil ich im Wort stehe“, sagt Schultheiß.

Susanne Seßler wird demnach noch ein halbes Schuljahr kommissarische Leiterin bleiben. Denn innerhalb eines Halbjahres mache es im laufenden Schulbetrieb keinen Sinn, einen Wechsel zu vollziehen. Mit wem auch? In den verbleibenden Wochen in den Sommerferien rechnet Schultheiß auch weiterhin nicht mit Bewerbungen. „Ich werde nach den Ferien selbst aktiv werden müssen und die Kollegen gezielt ansprechen.“ Schultheiß habe konkrete Personalvorstellungen und hofft, „dass ich das Problem dann lösen kann“.

Dabei tendiere er zu einer externen Lösung, will aber noch keine Namen nennen. Schultheiß hat inzwischen Routine damit, offene Stellen zu besetzen. In Pfullendorf war er bei der Suche nach neuen Schulleitern an der Grundschule Denkingen, an der Realschule am Eichberg und an der Kasimir-Walchner-Schule erfolgreich gewesen. Für die Grundschule am Härle ist er ebenfalls zuversichtlich. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt der Schulamtsleiter.