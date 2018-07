„Keep it real Jam“ steigt in Pfullendorf

Mittlerweile schon traditionell findet am zweiten Augustwochenende das Festival „Keep it real Jam“ im Seepark Pfullendorf statt. Dort gibt es die Musik aus Jamaika, Reggae und Dancehall, präsentiert durch ein hochkarätiges Line Up und allerlei Rahmenprogramm. Reggae-Fans aus ganz Deutschland und den Nachbarländern machen sich auf den Weg nach Pfullendorf, um beim „Keep it real Jam“, einem der beliebtesten Festivals des Genres, ein Wochenende lang zu feiern.

Wenn die Sonne hinter dem See im Seepark untergeht, betreten die Hochkaräter des Genres die Bühne. In diesem Jahr sind das unter anderem Capleton, Romain Virgo, Kabaka Pyramid, Jahmiel und Spice aus Jamaika sowie der gefeierte deutsche Rapper Trettmann, der im letzten Jahr mit seinem Album „#DIY“ eine Welle der Begeisterung losgetreten hat. Neu in diesem Jahr ist die Pinnacle Stage, eine zweite Bühne auf dem Außengelände, auf der Akustik-Konzerte stattfinden sowie verschiedene DJs auflegen werden. Wer es gerne basslastig und entspannt mag, ist auf der kleinen Waldlichtung der Dub-Stage bestens aufgehoben und kann hier die Seele baumeln lassen und zu tiefen Tönen tanzen, verspricht der Veranstalter.

Natürlich ist auch neben der Musik einiges geboten: Fußballturnier, Poetry Slam, Basar, Cocktailstand und Essensangebote laden mittags schon zum Verweilen auf dem Festivalgelände ein. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, den Mittag am direkt ans Festivalgelände angrenzenden Badesee zu verbringen.