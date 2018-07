Katrin Möhler wird Leiterin der Grundschule Denkingen

Katrin Möhler wird zum 1. August neue Leiterin der Grundschule in Pfullendorf-Denkingen. Wie das staatliche Schulamt in Albstadt am Montag mitteilte, will Möhler gemeinsam mit ihrem kleinen Lehrerteam einen Schwerpunkt auf den Sport beziehungsweise die Bewegungsförderung legen. An der Grundschule Denkingen arbeitet die 40-Jährige bereits seit 2008.

Nach dem Abitur hatte Katrin Möhler an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen die Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte und evangelische Religion studiert. Mit der ersten Dienstprüfung schloss sie das Studium im Juli 2002 ab. Nach dem Referendariat an der Grund- und Hauptschule in Stockach legte Möhler am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Rottweil im September 2004 die zweite Dienstprüfung zur Grund- und Hauptschullehrerin ab.

Anschließend arbeitete Katrin Möhler als Grund- und Hauptschullehrerin an der Lilly-Jordans-Schule in Herbertingen. Im März 2005 wechselte sie an die Sonnenlugerschule in Mengen, zum 1. August 2008 dann an die Grundschule Denkingen. Nach der Pensionierung der bisherigen Schulleiterin Ilona Haigle wurde Katrin Möhler zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 zur kommissarischen Leiterin der Grundschule Denkingen bestellt. Nach einem erfolgreichen Bewerberverfahren wurde sie nun mit Wirkung zum 1. August zur regulären Schulleiterin ernannt.

Mehr Bewegung im Schulalltag

Katrin Möhler freue sich auf die enge Zusammenarbeit mit allen, die am Schulleben beteiligt sind, schreibt das staatliche Schulamt in einer Pressemitteilung. Wichtig sei ihr, die Schule als Lebensraum zu gestalten, in dem sich Kinder wohlfühlen und entsprechend ihren Begabungen lernen können. Durch mehr Bewegung im Schulalltag sollten die Lernprozesse der Schüler und ihre Gesundheit gefördert werden. Großen Wert lege Möhler auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt als Schulträgerin, mit dem Ortschafts- und dem Gemeinderat sowie den Vereinen in Denkingen. Neben ihrer Arbeit als Lehrerin ist Katrin Möhler als Mentorin in der Lehrerausbildung tätig. Außerdem ist sie die zuständige Kooperationslehrerin der Grundschule Denkingen mit dem Denkinger Kindergarten.

„Meine Ernennung zur Rektorin zeigt, dass das Schulamt in Albstadt, die Stadt Pfullendorf und der Ortschaftsrat Denkingen an die Zukunft der Schule glauben“, sagt Katrin Möhler. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass unser schulisches Angebot bei den Eltern aus Denkingen eine dauerhafte Anerkennung findet.“ Die 40-Jährige ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Sie wohnt gemeinsam mit ihrer Familie in Überlingen.