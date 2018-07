Katholische Gemeinde weiht das Kolpinghaus ein

Pünktlich zum gestrigen Jakobusfest, dem Patrozinium der Stadtkirche, sind die Bauarbeiten am neuen Gemeindehaus der Katholischen Kirchengemeinde Oberer Linzgau abgeschlossen worden. Im Rahmen einer Feierstunde nach dem Gottesdienst erteilte Pfarrer Martinho Dias Mértola dem neuen, rund 2,2 Millionen teuren Kolpinghaus den Segen.

„Voller Dankbarkeit feiern wir heute die Einweihung“, sagte er der großen Besucherschar. Mitglieder aller christlichen Gemeinden, aber auch die Vertreter der beteiligten Handwerksbetriebe sowie der Vereine und Einrichtungen in der Stadt waren gekommen, um mit den Katholiken in der Seelsorgeeinheit zu feiern. Bettina Sutter-Peters vom erzbischöflichen Bauamt in Konstanz und Architekt Manfred Löffler aus Sigmaringen ließen die lange Zeit der Vorbereitung und des Baus Revue passieren. „Es liegt an Ihnen, dieses Haus mit Leben zu füllen“, sagte Sutter-Peters den Gemeindemitgliedern.

Bürgermeister Thomas Kugler hob die interessante, gleichermaßen moderne und doch zur Altstadt passende Architektur hervor und freute sich, dass „die Kirchengemeinde nun wieder eine Heimat hat“. Für die evangelische Gemeinde überreichte Diakonin Tina Boy, die beim Gottesdienst zuvor schon die Predigt gehalten hatte, einen Miniaturginko als Symbol für den nachfolgenden großen Baum, der im Herbst im Rondell vor dem Eingang des Kolpinghauses gepflanzt werden soll. Im Anschluss hatten die Bürger beim Gemeindefest viel Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen.