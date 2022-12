Katharinenfest mit Rotary Club

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Rotary Club Pfullendorf-Messkirch ist regelmäßig zwei Mal pro Jahr in der Pflegeeinrichtung St. Bernhard in Wald zu Gast. Anlässlich des Namenstages der Heiligen Katharina feierten die Rotarier mit den Bewohnern der Einrichtung ein Katharinenfest. In Vertretung des Rotary-Präsidenten wünschte der künftige Präsident Armin Reitze den Bewohnern und Gästen ein schönes Miteinander an diesem Abend.

Vor der Einrichtung prasselten Feuer in Feuerschalen, innen erleuchteten viele Lichter den Gemeinschaftsraum. Der Rotary Club hatte für das gemeinsame Singen beim Katharinenfest extra ein Liedheft mit bekannten Volksliedern zusammengestellt und den Walder Musiker Winfried Klein engagiert, der auf dem Akkordeon die Volkslieder begleitete. Bereits seit sechs Jahren ist der Besuch des Rotary Clubs Pfullendorf-Messkirch eine feste Tradition im Seniorenzentrum. Mit den Bewohnern feierten die Clubmitglieder bereits ein Wein-und Käse-Fest, ein Oktoberfest in bayrischer Tracht, oder stellen einen Maibaum. An diesem Abend standen neben dem Singen von Volksliedern und einem Quiz mit Fragen zur Heiligen Katharina frisch gebackene Dinnetle aus dem Backhaus der Pflegeeinrichtung, Glühwein und Punsch auf dem Programm. Als Dinnetle-Boten fungierten die Rotary-Mitglieder Silke Butz und Christa Krall. Sie trugen die heißen Dinnetle vom Backofen zu den Bewohnern ins Innere. Die Bewohner der Pflegeeinrichtung freuten sich über dieses Fest und die gelungene Abwechslung. Der regelmäßige Besuch in der Pflegeeinrichtung ist ein „Hands-On“-Projekt des Rotary Clubs Pfullendorf-Meßkirch, welche die rund 30 Mitglieder teilweise finanziell, durch Handarbeit oder Mitgestaltung unterstützen, gab Rotarier Gerold Nothdurft an. Er schilderte: „Wir packen an, wir legen Hand an, wir engagieren uns hier um die Menschen glücklich zu machen.“ Club-Mitglied Michael Deipenbrock fügte an: „Es ist immer eine Freude, in die Gesichter der Bewohner zu schauen, und zu sehen, wie sie sich freuen.“