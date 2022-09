„Karawane der Menschlichkeit“ berichtet in Pfullendorf von ihrer Arbeit

In der Live-Reportage „Karawane der Menschlichkeit“ geben die Reisefotografen Bruno Maul und Pascal Violo erstmals Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit als Helfer in unterschiedlichen Flüchtlingscamps an den Rändern Europas. In der Kunstschule Pfullendorf berichten sie am Sonntag, 2. Oktober, um 19 Uhr von berührenden Erfahrungen und bewegenden Begegnungen mit Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und nun oftmals am Rande ihrer Existenz stehen.

Mit der „Karawane der Menschlichkeit“ hatte das Team der Pfullendorfer Kunstschule bereits im Frühjahr zusammengearbeitet: Mit dem „mobilen Malraum“ ging es im Mai in den Libanon. Bei der Veranstaltung am 2. Oktober berichten Bruno Maul und Pascal Violo nun von ihrer Arbeit für den guten Zweck und den damit verbundenen Schwierigkeiten: von der Bürokratie über emotionale Achterbahnfahrten bis zur Machtlosigkeit gegenüber den Ungerechtigkeiten dieser Welt.

Mit wahrheitsgetreuen Fotos haben die beiden Helfer einerseits das Leben und die Herausforderungen geflüchteter Menschen dokumentiert. Andrerseits sind es die Geschichten zu den Bildern und Videos, die den Zuschauern tiefe Einblicke in die Lebenssituation dieser Menschen geben. Mit der Live-Reportage „Karawane der Menschlichkeit“ begibt man sich auf einen bewegenden Grenzgang an die Ränder Europas zu den fast vergessenen Menschen in den Flüchtlingscamps.

Drei Wirkungssäulen zeichnen die Karawane aus: Den notleidenden Menschen wird durch Geldspenden, Hilfsgüter und Lebensfreude geholfen. „Überbringer“ der Lebensfreude ist die sogenannte „Karawane der Clowns“. Das Hilfsteam vor Ort wird meist von professionellen Clowns, Akrobaten und Künstlern begleitet, die durch ihre Vorstellungen gute Laune und wichtige Abwechslung in den tristen Alltag der Geflüchteten in den Camps bringen.

Mit dem gespendeten Geld werden wichtige lokale Projekte unterstützt wie beispielsweise das Karawanen-Schulprojekt im Libanon. Außerdem werden dringend benötigte Hilfsgüter wie Medikamente, Heizmaterial oder Lebensmittel vor Ort eingekauft.

Die Karawane hilft Menschen, die auf ihrer Flucht in Not geraten und meistens in Flüchtlingscamps in und um Europa gestrandet sind. Dabei werden ausgewählte Nichtregierungsorganisationen bei ihrer wichtigen Arbeit vor Ort unterstützt. Die Projekte werden im Laufe der Zeit mehrmals besucht. Auch die Verbesserung der Situation von geflüchteten Kindern und Waisenkindern ist der Karawane der Menschlichkeit ein großes Anliegen.

Im Libanon initiierte die „Karawane der Menschlichkeit“ ein Schulprojekt inmitten eines riesigen Flüchtlingsghettos. „Beim Sichten der Bilder zu Hause wurde mir die ganze Tragweite unseres Tuns bewusst“, wird Bruno Maul in einer Pressemitteilung zitiert. „Mit unseren Spenden und unserer Hilfe retten wir tatsächlich Menschenleben. Auch wenn alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so können doch ein paar mehr dieser Gesichter, die ich auf meinem Bildschirm betrachte, auch im nächsten Jahr noch lachen und strahlen.“