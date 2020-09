Am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr, erklingt Kammermusik für Violine, Viola und Violoncello in der Kirche St. Jakobus Pfullendorf, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Juvat-Ensemble mit Horst Willand, Eva Barsch und Judith Schimanowski spielt Werke von Franz Schubert, Zoltán Kodály, Ludwig van Beethoven und Richard Strauss. Außerdem musiziert das Ensemble zusammen mit Dina Trost an der Orgel die Kirchensonate D-Dur KV 245 von Wolfgang Amadeus Mozart.

Judith Schimanowski studierte Violoncello an der Musikhochschule Saarbrücken bei Gustav Rivinius und Ulrich Voss und bildete sich auch kammermusikalisch und im Bereich der zeitgenössischen Musik stetig weiter. Nach Praktika bei den Stuttgarter Philharmonikern und am Staatstheater Saarbrücken entschied sie sich, den pädagogischen und freiberuflichen Weg zu gehen. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Limburg an der Lahn, wo sie mit Freuden an der Kreismusikschule unterrichtet und in verschiedenen Ensembles als Kammermusikerin tätig ist, heißt es in dem Schreiben.

Eva Barsch studierte Violine an den Musikhochschulen Winterthur, Lübeck und Klagenfurt bei den Professoren Ulrich Gröner, Maria Egelhof und Helfried Fister. Zudem besuchte sie Meisterkurse bei Werner Scholz, Hans-Heinz Schneeberger, Christiane Edinger sowie weiteren Professoren und bildete sich auch in historischer Aufführungspraxis und im Kulturmanagement fort. Nach festen Engagements als Geigerin bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und am Stadttheater Pforzheim lebt sie heute in Tübingen, von wo aus sie Violine und Viola unterrichtet und sowohl solistisch wie auch als Mitglied diverser Orchester und Kammermusikensembles weltweit konzertiert. Dabei ist sie nicht nur im weiten Feld der Klassik, sondern auch im cross-over-Bereich zuhause.

Die beiden Musikerinnen gründeten 2018 das Juvat-Ensemble, das mit einem breiten Repertoire durch verschiedene Epochen und Genres sowohl Konzerte spielt als auch bei Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagen und anderen Veranstaltungen auftritt. Zum Streichtrio erweitert, musizieren sie im Konzert am kommenden Sonntag gemeinsam mit Horst Willand, der bereits mit 18 Jahren in die 1. Violinen des Staatstheaters Darmstadt engagiert wurde. Daneben führen ihn seine Verpflichtungen bei anderen Deutschen Spitzenorchestern und als Konzertmeister der Frankfurter Sinfoniker / Johann-Strauß-Orchester Frankfurt in fast alle Kontinente dieser Erde.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind laut der Mitteilung willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.