Künstler zerlegen ihr eigenes Gemälde

Die Künstler Susanne Hackenbracht aus Wald und Jürgen Schulz-Lorch aus Sigmaringen laden zu einer gemeinsamen Aktion am Montag, 19. Februar, um 19 Uhr in der Sparkasse an der Bahnhofstraße in Pfullendorf ein. Unter dem Titel „Kunst pauschal“ verwirklichen die beiden gemeinsam ein großformatiges Gemälde, das sie für eine Ausstellung in der Sparkasse in kleinere gleichformatige Gemälde unterteilen.

Ähnlich wie bei der Aktion „Kunst pro Quadratmeter“ im vergangenen Jahr können diese Gemälde für 300 Euro pro Werk bereits vor der Ausstellung erworben werden. Gemälde, die bis zur Ausstellungseröffnung noch nicht verkauft wurden, gibt es anschließend für 400 Euro zu kaufen. Die Künstler verstehen die Aktion als ein Spiel mit dem Wert von Kunst und mit der Erwartungshaltung an die Kunst sowie als Versuch, Menschen für die spontane Unterstützung einer Kunstaktion zu gewinnen.

Laudatorin bei der Vernissage ist Kunsthistorikerin Katharina Wetzel aus Pfullendorf. In der Empfangshalle der Sparkasse werden weitere aktuelle Werke von Susanne Hackenbracht und Jürgen Scholz-Lorch zu sehen sein. 20 Prozent des Erlöses werden für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Verteilung übernimmt der Rotary-Club Pfullendorf-Meßkirch.