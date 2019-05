Künstler vergleicht sich mit Kolumbus

Nach zweijähriger Pause, in der, so Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler in seiner Begrüßung, Galerieleiterin Hermine Reiter dringend für die Integrationskurse der Volkshochschule gebraucht wurde, zeigt die städtische Galerie „Alter Löwen“ jetzt wieder eine Ausstellung. Am Sonntag, 20. Mai, ist die Retrospektive auf das Schaffen des Malers und Musikers Kurt Lauer mit einer Vernissage eröffnet worden. Weit mehr als 100 Gäste waren der Einladung gefolgt und erfreuten sich nicht nur an den Kunstwerken, sondern auch an der fetzigen Begleitmusik der „Swiss-German-Dixie-Corporation“. Einer Jazzformation, die der Klarinettist und Saxofonist Lauer 1978 gründete.

Kurt Lauer, so stellte sich im unterhaltsam-pfiffigen Künstlergespräch mit Hermine Reiter heraus, malt schon „seit er laufen kann“. Mit 13 Jahren sprach der Wahlschweizer mit deutschen Wurzeln erstmals in einer Galerie vor, vor genau 50 Jahren hatte er seine erste Ausstellung und 1974 ging er das Wagnis ein, den Beruf als Vermessungstechniker an den Nagel zu hängen und von seiner Kunst zu leben.

Seine erste Ausstellung in Pfullendorf, dem Wohnort seiner Schwester, hatte er 1977 bei der Firma Geberit. Dort lief ihm damals auch der Pfullendorfer Lehrer Walter Vocke über den Weg. „Ein Geschenk des Himmels“, wie Lauer sagte, denn der leidenschaftliche Jazzmusiker war mit seinem Banjo genau das, was Lauers Band brauchte und noch immer braucht. Zwei weitere Ausstellungen in Pfullendorf folgten und jetzt zeigt die Galerie die große Retrospektive mit 150 Werken aus 60 Schaffensjahren. Bilder, Zeichnungen, Skulpturen und jene „Spezialartikel“, die es braucht, wie Lauer humorvoll, aber doch mit Ernst in der Stimme betonte, um den Lebensunterhalt zu sichern.

Seine Bilder sind „gemalte Freiheit“. „Jedes Bild ist ein Steuern in eine neue Welt“, verglich sich Kurt Lauer mit dem Entdecker Kolumbus. „Ich riskiere mit jedem neuen Werk ein Abenteuer.“

Fantasie und Zufall

Kunstkritiker bezeichnen seinen einzigartigen und unverwechselbaren, von Fantasie und Zufall geleiteten Stil als „Lauerismus“, als eine „Perfektionierung des Surrealismus“. Die Bilder sind farbenfroh und bei einer großen Bandbreite der Motive außerordentlich exakt und detailverliebt gemalt. Viel Arbeit steckt in jedem einzelnen der groß- und kleinformatigen Bilder. Dafür gibt es für den Betrachter viel zu entdecken. „Haben Sie Geduld, wenn Sie die Bilder betrachten, und fangen Sie selbst an, die Bilder zu erforschen“, riet Lauer. Eine Empfehlung, der sich Reiter nur anschließen konnte: „Ich habe es während des Aufhängens der Bilder bemerkt. Jedes Mal, wenn man an einem Bild vorbeigeht, entdeckt man wieder etwas Neues.“