Junge Tänzer haben Spaß an der Bewegung

Die Teilnehmer der Ballett- und Tanzkurse der Volkshochschule (VHS) Pfullendorf sind am Sonntagnachmittag in der Stadthalle aufgetreten. „Spaß und die Freude an der Bewegung sollen bei allen im Vordergrund stehen – und nicht das Streben nach absoluter Perfektion“, betonte Volkshochschulleiterin Hermine Reiter. Zu sehen bekamen die Zuschauer dann aber doch beides: sehr viel tänzerisches Können und sehr viel

Zum achten Mal präsentierten sämtliche Kursteilnehmer in einer gemeinsamen Aufführung, was sie gelernt haben. Es starteten die jüngsten Balletttänzerinnen im Alter von vier und fünf Jahren. Unter der Leitung von Carmen Gärtner tanzten sie zu einem Menuett von Wolfgang Amadeus Mozart. Für die Kinder war es das erste Mal, dass sie ohne Kursleiterin auf einer Bühne standen. Stark konzentriert hörten sie genau auf die Musik, um zu wissen, welcher Tanzschritt folgt.

Aufregung beim ersten Auftritt

Im Anschluss gab es eine Darbietung der „Ballett-Mäuse“ zu sehen, von denen einige Mädchen erst im September vergangenen Jahres zum ersten Mal die Ballettschuhe angezogen hatten. Dabei war dem einen oder anderen jungen Akteur die Aufregung beim ersten Auftritt auf einer großen Bühne anzumerken. Andere aus dieser Gruppe verfügten hingegen bereits über Bühnenerfahrung.

Es folgten Aufführungen der Tanzgruppen unter der Leitung von Bianca Kummer. Den Auftakt bildeten die Jüngsten, die sich passenderweise „Wirbelnde Füße – Happy Feet“ nennen, zur Musik „Das singende Känguru“. Den Kindern war anzumerken, dass sie sich auf der Bühne wohl fühlten und Spaß hatten. Anschließend wagten Ansia, Isabelle und Luisa eine freie Improvisation, bei der die Bewegung per Blickkontakt an den nächsten Tänzer übergeben wird. Es handelt sich um Bewegungen, die aus dem Moment heraus entstehen. Da keine Choreographie vorgegeben war, konnten sich die jungen Frauen von der Musik inspirieren lassen.

Die „Cool-Kids“ zeigten einen Hip-Hop-Tanz, der sich aus selbst erarbeiteten Schritt- und Armkombinationen („Moves“) zusammensetzte. Auf der Bühne wurde deutlich, dass es sich bei Hip-Hop um eine Lebenseinstellung handelt – dass es darum geht, die Musik zu fühlen, zu verstehen und sie mit anderen zu teilen. Wechselseitige Achtung und Toleranz und vor allem Respekt sind weitere wesentliche Bestandteile dieser Kultur.

Eine gemeinsame Choreographie der „Cool-Kids“ und von „Step Forward“ zur zeitlosen Musik von Michael Jackson („They don’t care about us“) begeisterte die Zuschauer. Die zahlenmäßig größte Gruppe „Step Forward“ präsentierte gleich mehrere Tänze, in denen zwar vorgegebene Moves enthalten waren, bei denen die Tänzerinnen den größten Teil aber selbst erarbeitet hatten. Zum Finale kamen nochmals alle Gruppen auf die Bühne und wurden von Hermine Reiter vorgestellt. Beim Abschlusstanz zur Musik „There she goes“ ließen sich dann auch einige Gäste zum Mittanzen animieren.