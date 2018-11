Junge Rotkreuzler werden zu „Helfern vor Ort“

Mit einem Zuschuss in Höhe von 5000 Euro unterstützt die Gemeinde Wald den Aufbau einer „Helfer vor Ort“-Gruppe durch die Rotkreuzbereitschaft Walbertsweiler. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend – mit der Auflage einer stufenweisen Rückzahlung, falls sich die Gruppe in weniger als zehn Jahren wieder auflösen sollte.

Wie Bürgermeister Werner Müller mitteilte, hat sich in der Bereitschaft eine Gruppe von jungen Leuten gefunden, die bereit ist, das wohnortnahe Hilfsprojekt für den Notfall auf die Beine zu stellen und die Einsatzdienste zu übernehmen. Müller sprach von einem guten Versuch, die Vor-Ort-Versorgung zu verbessern.

Ralf-Peter Hipp (Unabhängige Liste), der bei der Malteser-Ortsgruppe als Vorstandsmitglied, Ausbilder und Ersthelfer aktiv ist, erklärte, dass die von der Rotkreuzbereitschaft genannten Kosten von 20 000 Euro für die Ausrüstung „absolut realistisch“ seien. „Wenn man als Helfer vor Ort tätig ist, braucht man eine vernünftige Ausstattung. Mit einem Täschchen ist es da nicht getan“, sagte er und erklärte das Prozedere der Alarmierung. „Wenn der Notruf bei der Rettungsleitstelle eingeht, wird gleichzeitig mit dem Rettungswagen auch der Helfer vor Ort, der ja eine kürzere Anfahrt hat und schneller mit der Hilfe beginnen kann, auf den Weg geschickt.“

Ralf-Peter Hipp zollte den Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz seinen Respekt: „Hut ab vor denen, die das machen. Das ist eine gute Sache“, sagte er. Zustimmung gab es unisono von den Fraktionssprechern Matthias Blum (Freie Wähler), Gerhard Lohr (CDU) und Clemens Veeser (Unabhängige Liste).