Junge Philharmonie Oberschwaben spielt in Pfullendorf

Die Junge Philharmonie Oberschwaben gastiert am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf. Die Junge Philharmonie ist ein philharmonisches Orchester Projekt, das sich aus ambitionierten Musikschülern sowie jungen Künstlern der Region Oberschwaben zusammensetzt. Die jugendlichen Musikerinnen und Musiker erarbeiten sich unter professioneller Leitung und intensiver Betreuung ein anspruchsvolles Konzertprogramm. In Pfullendorf spielt das Orchester Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) Suite für Varieté-Orchester (Auszüge), Antonin Dvorak (1841-1904) Die Waldtaube (Holoubek) op. 110, Sylva Smejkalová (*1974) „A warrior for truth“ – Mister Jan Hus and his journey to Konstanz, Auftragskomposition der Jungen Philharmonie Oberschwaben, Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840 - 1893) Der Wojewode Sinfonische Ballade a-moll op. posth. 78. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Der Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Platzwahl ist frei.