Jugendlicher Mofafahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ein 15-jähriger Mofafahrer ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag beim Pfullendorfer Ortsteil Aach-Linz leicht verletzt worden.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch mitteilte, war ein 69-jähriger Autofahrer gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Ruhestetten und Aach-Linz unterwegs. Als er den jugendlichen Mofafahrer überholen wollte, bemerkte der Mann zu spät, dass dieser bereits seinen Abbiegevorgang nach links in einen Feldweg eingeleitet hatte. Obwohl der 69-Jährige bremste und versuchte, den Überholvorgang abzubrechen, stießen das Auto und das Mofa zusammen. Dadurch wurde der 15-Jährige ins Kiesbett am linken Fahrbahnrand geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. Am nicht mehr fahrbereiten Mofa-Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. Ein Zeuge lud das Fahrzeug auf und brachte es zur Wohnanschrift des 15-Jährigen.