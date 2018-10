Jugendliche verletzten sich bei Unfall

Ein 15-jähriger Motorrollerfahrer und sein 13-jähriger Beifahrer sind bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Seepark-Centers in Pfullendorf verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 30-jähriger Audifahrer rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er den herannahenden Motorroller mit den Jugendlichen und erfasste das Fahrzeug. Bei der Kollision verletzten sich die Jugendlichen leicht. Der Sachschaden am Audi beträgt rund 6000 Euro, am Roller beläuft sich die Schadenshöhe auf 1000 Euro.