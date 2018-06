Jugendliche und Polizisten liefern sich Verfolgungsjagd

Eine nahezu filmreife Verfolgungsjagd haben sich eine Polizeistreife und zwei Jugendliche am Donnerstagabend in Pfullendorf geliefert. Den Polizisten war zuvor der 17-jährige Fahrer eines nicht zugelassenen Autos aufgefallen. Während dieser vor den Beamten flüchtete, mischte sich ein weiterer Jugendlicher ein: Er stellte sich den Polizisten in den Weg, umklammerte einen von ihnen und riss ihn zu Boden.

Die Polizisten hatten den nicht zugelassenen Opel Corsa mit Ravensburger Kennzeichen gegen 20.30 Uhr in der Innenstadt bemerkt. Als sie den Fahrer, der sich an einem Zigarettenautomaten aufhielt, kontrollieren wollten, flüchtete er. Nach einer Fahrt im Wohngebiet Roßlauf fuhr der Corsa gegen 20.45 Uhr auf der Hans-Ruck-Straße in eine Sackgasse. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß. Als die Polizisten ihn verfolgten, stellte sich ihnen ein 16-Jähriger in den Weg, riss einen der Beamten zu Boden und hielt ihn fest. Mit einem Schlag konnte sich der Polizist allerdings befreien.

Während dem Corsa-Fahrer zunächst die Flucht gelang, wurde der 16-Jährige vorläufig festgenommen. Das Auto wurde sichergestellt. Der 17-jährige mutmaßliche Fahrer des Opels aus dem Raum Ravensburg konnte drei Stunden später ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren mit nicht zugelassenem Fahrzeug, Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.