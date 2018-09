Jugendhaus lädt zu interkulturellem Nachmittag ein

Gemeinsam spielen und essen und sich dabei kennen lernen: Das Jugendhaus nimmt mit einem Familiennachmittag am Freitag, 28. September, von 14 bis 17 Uhr an der bundesweiten Aktion Interkulturellen Woche teil. „Spielend Brücken schaffen“ ist das Motto des Familiennachmittags, der sich an Kinder unterschiedlicher Herkunft und deren Eltern richtet.

Veranstalter ist das Kinder- und Jugendbüro. Vom Caritasverband seien sie gefragt worden, ob sie mit einer Veranstaltung an der Interkulturellen Woche teilnehmen wollen, berichtet Andreas Roth, Teamleiter des Kinder- und Jugendbüros, im Rahmen eines Pressegesprächs. „Wir waren alle hellauf begeistert und wollten was machen“, erläutert Roth. Ziel laut Roth ist es, „alle Pfullendorfer ein bisschen zusammenzubringen“. Der Nachmittag findet im und ums Jugendhaus herum statt.

Interkulturelles Buffet

Wie Roths Kollege Lars Brack ergänzt, gebe es an dem Tag auch ein interkulturelles Buffet mit Essen aus Gambia, Eritrea, Syrien und Russland. „Das kommt von Bürgern aus der Stadt“, sagt Brack. Die Kinder erwartet eine Spielstraße, auch mit Spielen aus aller Welt. Was genau darunter zu verstehen ist, dazu gibt sich Brack noch bedeckt: „Das soll ein bisschen eine Überraschung sein“, bemerkt er lächelnd.

Darüber hinaus können sich Kinder schminken lassen und eine Hüpfburg wird aufgebaut. Auch Grundschüler der Sechslindenschule würden einen Auftritt haben, informiert Brack. Es gehe einfach darum, einen geselligen, lustigen Nachmittag zu verbringen, sagt Lars Brack.

Bisschen wetterabhängig

Außer für Getränke gibt es für die Besucher keine Kosten. Um die 100 bis 150 Besucher würde sich Andreas Roth wünschen. „Wir sind auch ein bisschen wetterabhängig“, sagt er. Falls es regnet, müsse gegebenenfalls improvisiert und reduziert werden, ergänzt Lars Brack. Der Familiennachmittag ist gleichzeitig auch ein Tag der offenen Tür des Jugendhauses. Die Eltern und ihre Kinder können sich auch übers Jugendhaus informieren.

Die Interkulturelle Woche findet bundesweit vom Sonntag, 23. September bis Freitag, 19. Oktober, statt, auch in einigen Städten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen. Pfullendorf beteiligt sich mit dem Familiennachmittag an der Interkulturellen Woche, weitere Veranstaltungen in Pfullendorf sind nicht eingeplant.